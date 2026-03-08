به گزارش ایلنا، محمدهادی ایمانیه با اعلام خبر تشکیل ستاد امین ولایت گفت: خوشبختانه در سایه حضرت احمد بن موسی (ع) ستادی با عنوان پشتیبانی از جنگ رمضان به نام مبارک این حضرت تشکیل شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این ستاد، حمایت از افرادی است که به هر دلیل در اثر اقدامات دشمنان کشور و دشمنان اعتقادات دینی ما دچار آسیب شده‌اند.

ایمانیه ادامه داد: این آسیب‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله مشکلات ناشی از فقر مادی، بیماری، خسارت یا تخریب منازل مسکونی و حتی مسائل کوچک‌تری مانند خرابی لوازم خانگی و نیاز به تعمیرات باشد.

او تأکید کرد: عزیزانی که در اثر این شرایط با مشکلاتی مواجه شده‌اند می‌توانند از خدمات ستاد پشتیبانی جنگ رمضان بهره‌مند شوند.

ایمانیه اظهار امیدواری کرد: به برکت حضرت احمد بن موسی (ع)، این ستاد به مجموعه‌ای قوی و اثرگذار در خدمت‌رسانی به نیازمندان تبدیل شود.

وی همچنین اعلام کرد: به‌زودی از طریق رسانه ها شماره حسابی برای دریافت کمک‌های نقدی مردم اعلام خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند در این اقدام خیر مشارکت کنند.

ایمانیه افزود: علاوه بر کمک‌های نقدی، امکان مشارکت از طریق اهدای طلاجات، به‌ویژه از سوی بانوان نیکوکار، و همچنین کمک‌های غیرنقدی مانند مواد غذایی یا اقلام مورد نیاز نیز فراهم خواهد بود.

وی در پایان گفت: جزئیات نحوه جمع‌آوری کمک‌ها و راه‌های ارتباط با این ستاد نیز از طریق رسانه ملی و فضای مجازی به اطلاع مردم خواهد رسید.

