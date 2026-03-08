تشکیل ستاد امین ولایت برای پشتیبانی از آسیب‌دیدگان جنگ

ستاد امین ولایت به نام حضرت احمد بن موسی (ع) با هدف حمایت از افرادی که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب‌های معیشتی، درمانی یا خسارت‌های مالی شده‌اندتشکیل شد.

به گزارش ایلنا، محمدهادی ایمانیه با اعلام خبر تشکیل ستاد امین ولایت گفت: خوشبختانه در سایه حضرت احمد بن موسی (ع) ستادی با عنوان پشتیبانی از جنگ رمضان به نام مبارک این حضرت تشکیل شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این ستاد، حمایت از افرادی است که به هر دلیل در اثر اقدامات دشمنان کشور و دشمنان اعتقادات دینی ما دچار آسیب شده‌اند.

ایمانیه ادامه داد: این آسیب‌ها می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله مشکلات ناشی از فقر مادی، بیماری، خسارت یا تخریب منازل مسکونی و حتی مسائل کوچک‌تری مانند خرابی لوازم خانگی و نیاز به تعمیرات باشد.

او تأکید کرد: عزیزانی که در اثر این شرایط با مشکلاتی مواجه شده‌اند می‌توانند از خدمات ستاد پشتیبانی جنگ رمضان بهره‌مند شوند.

ایمانیه اظهار امیدواری کرد: به برکت حضرت احمد بن موسی (ع)، این ستاد به مجموعه‌ای قوی و اثرگذار در خدمت‌رسانی به نیازمندان تبدیل شود.

وی همچنین اعلام کرد: به‌زودی از طریق رسانه ها شماره حسابی برای دریافت کمک‌های نقدی مردم اعلام خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند در این اقدام خیر مشارکت کنند.

ایمانیه افزود: علاوه بر کمک‌های نقدی، امکان مشارکت از طریق اهدای طلاجات، به‌ویژه از سوی بانوان نیکوکار، و همچنین کمک‌های غیرنقدی مانند مواد غذایی یا اقلام مورد نیاز نیز فراهم خواهد بود.

وی در پایان گفت: جزئیات نحوه جمع‌آوری کمک‌ها و راه‌های ارتباط با این ستاد نیز از طریق رسانه ملی و فضای مجازی به اطلاع مردم خواهد رسید.

