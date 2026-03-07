ارائه خدمات مشاوره جهادی رایگان جهت آرامش روانی جامعه

به گزارش ایلنا، مدیر عامل گروه موسسات بهارنکو با تأکید بر وظیفه اجتماعی این مجموعه در قبال آرامش روانی جامعه، اظهار داشت: موسسه بهارنکو تداوم ارائه خدمات به مردم و خانواده‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده است. در همین راستا، ستاد بحران مشاوره در زمینه‌های فردی، بالینی، خانواده، پیش از ازدواج و تقویت امید به زندگی تشکیل شده است.

حمید مقامی؛ افزود: خدمات مشاوره رایگان هم به صورت حضوری و هم مجازی از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ در دسترس عموم قرار دارد. همچنین واحد «حامی» آماده ارائه مشاوره‌های تلفنی است و متقاضیان می‌توانند جهت دریافت خدمات مشاوره پیش از ازدواج و امید به زندگی با شماره ۰۹۱۷۰۱۰۱۴۰۰ تماس حاصل کنند.

در ادامه، مدیرعامل بهارنکو به تشریح ابعاد دیگر این طرح جهادی پرداخت و گفت: علاوه بر خدمات روتین، اعزام مشاورین جهادی به مساجد و محلات و همچنین حضور در میان خانواده‌های آسیب‌دیده برای ارائه حمایت‌های روانی در دستور کار قرار گرفته است.

مقامی با اشاره به تنوع خدمات تخصصی عنوان کرد: استقرار روان‌پزشک و پزشک جهادی در مراکز موسسه، در کنار برگزاری کارگاه‌های آموزشی مجازی با حضور اساتید برجسته کشوری، بخشی از تلاش ما برای حفظ پایداری خانواده‌هاست.

وی افزود: همچنین شماره تماس ۰۹۱۷۲۸۰۸۰۱۰ جهت هماهنگی و دریافت مشاوره‌های لازم در اختیار شهروندان قرار دارد.

مدیر عامل گروه موسسات بهارنکو خاطرنشان کرد: تیم‌های تخصصی ما در حال تهیه محتواهای آموزشی کاربردی ویژه خانواده‌ها، زوجین و همچنین حوزه کودک و نوجوان هستند تا در این شرایط، بسترهای علمی و بومی لازم برای تاب‌آوری اجتماعی فراهم شود.

گفتنی است موسسه بهارنکو با این اقدام جهادی، تلاش دارد تا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، سنگر خانواده را در برابر آسیب‌های روانی و اجتماعی مستحکم‌تر از پیش نگاه دارد.

