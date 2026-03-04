مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان خبرداد؛

استمرار بدون وقفه تولید و فعالیت مناطق صنعتی فارس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از استمرار بدون وقفه تولید و فعالیت مناطق صنعتی استان خبرداد و گفت: فعالان صنعتی گرچه در این ایام داغدار و سوگوار امام، رهبر و مقتدایشان هستند اما با تمام وجود پای کار مردم و نظام و انقلاب ایستاده‌اند و در این مسیر کوتاهی نخواهند کرد.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز چهارشنبه، ۱۳ اسفند ضمن محکوم کردن جنایات آمریکا و صهیونیست‌ها در تجاوز به کشورمان و شهادت قائد امت، از آمادگی کامل تولیدکنندگان و صنعتگران در شهرک‌های صنعتی فارس خبر داد‌.

وی گفت: با وحدت و همدلی فعالان صنعتی در شهرک‌های صنعتی برای تامین کالاها و محصولات و مایحتاج مردم، شاهد استمرار بی‌وقفه تولید و توزیع کالا و فعالیت شبانه‌روزی مراکز توزیعی و انبارها در شهرک‌های صنعتی استان هستیم و این روند بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: رصد و پایش مستمر وضعیت شهرک‍‌ها و نواحی صنعتی و رفع مسائل و مشکلات احتمالی با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه تامین زیرساخت‌های صنعتی از جمله گاز، آب و برق در شهرک‌های صنعتی استان مشکل خاصی وجود ندارد، گفت: تولید به قوت خود باقی است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

برنهاد تاکید کرد: تلاش حداکثری فعالان صنعتی و اقتصادی با روحیه جهادی برای تداوم تولید و توزیع کالاها، به خصوص کالاهای اساسی است تا در این جنگ تحمیلی، مردم دچار مشکل نشوند.

