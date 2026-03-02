استاندار فارس در جمع نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل(ع):
اتحاد مردم سپری نفوذناپذیر در مقابل دشمن شکل میدهد/ انبارهای کالاهای اساسی فارس سرشار از مایحتاج مردم است
استاندار فارس حفظ تمامیت ارضی را بزرگترین وظیفه ملی برشمرد و گفت: دشمن با هدف تجزیه ایران و ایجاد نارضایتی دست به جنایت میزند، اما انسجام ملت در کنار نیروهای مسلح، بار دیگر سپر نفوذناپذیری در برابر او خواهد ساخت.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جمع نمازگزاران مسجد ابوالفضل (ع) در بلوار نصر شیراز، پس از اقامه نماز در سخنانی با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: شهادت، تنها پاداش شایسته برای سالها مجاهدت خستگیناپذیر ایشان در راه دفاع از اسلام، میهن و مستضعفان جهان بود.
استاندار فارس با اشاره به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، تصریح کرد: دشمن در دکترین خود همواره به دنبال کوچکسازی کشورهای اسلامی و تجزیه ایران بزرگ بوده است. آنها امروز با تمام توان و عِدّه و عُدّه برای ضربه زدن به تمامیت ارضی کشورمان آمدهاند، اما تاریخ ثابت کرده است که هیچ نیروی خارجی به دنبال نجات یا سعادت ملتی دیگر نبوده و ادعاهای حقوق بشری آنان دروغی بیش نیست.
امیری با یادآوری سرنوشت تلخ اشغال عراق و افغانستان، افزود: مدعیان دموکراسی، امروز با زیر پا گذاشتن کنوانسیونهای بینالمللی، اماکن آموزشی و ورزشی را هدف قرار میدهند. شهادت مظلومانه کودکان در میناب و کودکان و نوجوانان ورزشکار در لامرد، سند گویای وحشیگری رژیم کودککشی است که با هدف ایجاد رعب و تخریب زیرساختها وارد عمل شده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: ما منکر وجود کاستیها نیستیم اما راه حل مشکلات در داخل کشور و با تکیه بر اتحاد ملی است. دشمن حملات وسیع موشکی را به عنوان "آتشتهیه" برای ایجاد نارضایتی اجتماعی به کار گرفته تا مردم را به تقابل با نظام وادارد، اما آنها ملت ایران را نشناختهاند.
امیری تأکید کرد: رژیم صهیونیستی از زمان شکلگیریِ نطفه نامشروعش تاکنون، هرگز توان دیدن ایران یکپارچه و مستقل را نداشته و ندارد اما آرزوی تجزیه ایران را با شکلگیری انسجام مردم به گور خواهند برد.
استاندار فارس در پایان با فراخوان «دفاع ملی» خاطرنشان کرد: امروز اتحاد و پشتیبانی شما مردم شریف از نیروهای مسلح، سنگری پولادین برای دفاع از اسلام و تمامیت ارضی کشور خواهد ساخت. با شکلگیری این دفاع ملی، خواب آشفته دشمنان برای تجزیه میهن هرگز تعبیر نخواهد شد و فرزندان شما در دولت و نیروهای مسلح تا پای جان برای تثبیت امنیت کشور ایستادگی خواهند کرد.
وی تصریح کرد: دولت و فرزندان مردم در دستگاههای اجرایی استان فارس با تمام وجود در کنار هموطنان هستند؛ انبار کالاهای اساسی سرشار از مایحتاج مردم است و از نظر تأمینِ سوخت و دارو استان در شرایط کاملاً مطلوبی قرار دارد.