به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب در جلسه هیئت‌مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز افزود: کار خیر، زمانی ماندگار و اثرگذار است که با نیت خالص و در مسیر خدمت به مردم انجام شود و مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز، نمونه‌ای از این نگاه اصیل و مردمی است.

آیت‌الله دستغیب با اشاره به نقش مردم و خیرین در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی گفت: انتخاب اصلح، مشارکت آگاهانه و حضور مسئولانه مردم از امتیازات جامعه دینی است و مجمع خیرین می‌تواند زمینه‌ساز تقویت این نگاه در شهر باشد.

وی همچنین با تأکید بر انتظار آگاهانه و مسئولانه تصریح کرد:انتظار حقیقی، به‌معنای آمادگی، اصلاح رفتار فردی و اجتماعی و حرکت در مسیر تقواست. هر اقدامی که به ارتقای اخلاق، همبستگی اجتماعی و کاهش آسیب‌ها منجر شود، گامی در مسیر انتظار صحیح است.

رئیس هیئت امنای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در پایان خواستار تقویت تعامل میان مجمع، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی شد و افزود: با هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و نیت خالص می‌توان ثمرات ماندگاری برای شهر شیراز و شهروندان آن رقم زد.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز نیز در این نشست گزارشی از عملکرد ۹ ماهه مجمع ارائه کرد.

سید عبدالرضا دستغیب با اشاره به فعالیت سراهای فرهنگ مهربانی و سراهای یار مهربان گفت: در قالب طرح پیوند با کتاب، در ۹ ماهه گذشته یک هزار و ۱۰۰ جلد کتاب در راستای ترویج فرهنگ مطالعه بین شهروندان توزیع شده و یک هزار و ۱۴۶ جلد کتاب به سراهای یار مهربان اهدا شده که یک هزار و ۴۰۸ نفر این کتاب‌ها را به امانت برده‌اند؛ همچنین ۳ هزار جلد کتاب با مشارکت مردم به نهاد کتابخانه‌های عمومی فارس به منظور طرح نذر کتاب اهدا شده است.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز افزود: در این بازه زمانی، تکمیل سالن مطالعه دختران در دانشکده صنعتی شیراز با هزینه ۵ میلیارد تومان توسط یکی از خیرین در حال احداث است و امیدواریم که بزودی به بهره برداری برسد و دانشجویان عزیز از آن بهره ببرند انجام و همچنین توسط یکی از خیران این مجمع کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به اورژانس بیمارستان نمازی از دیگر اقدامات خیرخواهانه بوده است.

وی از اهدای ۶۰۰ بسته لوازم‌التحصیل، به ارزش بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان برای دانش آموزان جا مانده از تحصیل و اهدای هزار جلد کتاب و قفسه‌های آن جهت جانمایی آن‌ها در بهشت احمدی خبر داد و ادامه داد: طرح تجلیل از رانندگان قانون‌مدار با همکاری پلیس راهور استان استمرار دارد و این رویکرد در راستای اصلاح رفتار ترافیکی و الگوسازی اجتماعی دنبال می‌شود.

دستغیب با اشاره به تجلیل از موتورسواران قانون‌مدار، پروژه‌های عمرانی در دست اجرا از جمله درمانگاه خیریه و فاز دوم مجتمع فرهنگی ورزشی ماهان را از دیگر اقدامات مجمع برشمرد.

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان مدیریت پسماند در قالب پویش "هر روز یک زباله از روی زمین برمی‌داریم" و همکاری با اتاق اصناف برای تجلیل از کاسبان نمونه خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ترویج اخلاق‌مداری، نظافت شهری و رعایت انصاف با مشتریان در حال اجراست.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز افزود: در قالب تفاهم‌نامه با اداره کل زندان‌های فارس، ۲۰ هزار جلد کتاب به زندان‌های شیراز اهدا شده و ۳۳ زندانی مالی و غیرعمد با کمک خیرین آزاد شده‌اند.

وی "خانه سلامت امید و زندگی" را از دیگر اقدامات مجمع دانست که با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و ارائه مشاوره‌های خانوادگی و حقوقی فعالیت می‌کند و در همین راستا ۱۴۳۷۲ نفر ساعت در خانه سلامت ، امید و زندگی آموزش دیده‌اند

دستغیب از مشارکت ۴۰۰ نیروی داوطلب با ثبت ۸۶۲۳ نفرساعت نذر وقت خبر داد و گفت: به‌زودی فراخوان جدیدی برای ترویج اخلاق شهروندی و مسابقه کتاب‌خوانی بوستان و گلستان سعدی با ۷۰ میلیون تومان جایزه برگزار می‌شود.

مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در پایان تاکید کرد که استمرار در امور فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و ضروریست تا شهرداری و دیگر سازمان‌‌ها و نهادها بیش از پیش با مجمع همکاری نموده تا گام موثری در جهت ارتقای فرهنگ در شیراز برداشته شود.

مجمع خیرین، بازوی فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری است

قائم‌مقام شهردار شیراز و عضو هیات امنای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز در این جلسه با اشاره به نقش اثرگذار مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز گفت:مجمع خیرین در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و عمرانی توانسته است به‌عنوان بازوی مؤثر مدیریت شهری ایفای نقش کند و نمونه‌های موفقی از مشارکت مردمی را در سطح شهر شیراز رقم بزند.

آرش فرج‌زاده با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات عمرانی افزود: شهر تنها با ساخت‌وساز توسعه پیدا نمی‌کند، بلکه ارتقای فرهنگ شهروندی، اخلاق اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی از الزامات مدیریت شهری است که مجمع خیرین در این مسیر اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است.

قائم‌مقام شهردار شیراز همچنین بر ضرورت تداوم همکاری شهرداری با مجمع خیرین تأکید کرد و گفت: شهرداری شیراز آماده است در قالب همکاری‌های مشترک، زمینه گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجمع را بیش از پیش فراهم کند.

