به گزارش ایلنا حسینعلی امیری در نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان فارس که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی اقتصادی و نمایندگان اتحادیه‌ها و صنوف مختلف استان برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت هوشیاری در این بحبوحه، گفت: رژیم صهیونیستی، آمریکا و ناتو در جنگ دوازده روزه شکست خوردند اما از توطئه‌چینی علیه ایران اسلامی دست برنداشتند و این بار بر موضوعات معیشتی که همه جامعه را در برمی‌گیرد، تمرکز کرده‌اند.

استاندار فارس با تأکید بر این‌که مسئولان کشور هیچ‌گاه منکر مشکلات معیشتی مردم نبوده‌اند، تصریح کرد: وظیفه همه مدیران در شرایط کنونی تلاش برای کاهش تورم، ایجاد فرصت‌های اشتغال و تأمین مایحتاج عمومی با قیمت مناسب است تا از نگرانی‌های مردم و بازاریان کاسته شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری و اقدام‌ مسئولانه در این عرصه، نسبت به سوءاستفاده دشمنان از مشکلات اقتصادی هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد این مسائل بهانه‌ای برای هدف قرار دادن نظم و امنیت جامعه شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به بازدید خود از بازار شیراز، بیان کرد: بخشی از کسبه نسبت به بی‌ثباتی بازار، پایین آمدنِ قدرت خرید مردم و ناکافی بودنِ نظارت‌ها ابراز نگرانی کردند.

استاندار فارس بر اهمیت تقویت نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: مردم نباید احساس کنند بازار رها شده است. بنابراین بازرسی‌های صمت، اصناف و تعزیرات باید افزایش یافته و از طرفی مجازاتِ متخلفان و برهم‌زنندگان آرامشِ بازار بازدارنده باشد.

وی ادامه داد: مواردی همچون نبود برچسب قیمت بر روی کالاها، عرضه خارج از شبکه و موضوع احتکار از جمله تخلفاتی است که نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند بلکه زمینه‌ساز بی‌نظمی در بازار می‌شود؛ پس برخورد با این تخلفات باید به گونه‌ای باشد که اثر بازدارندگی داشته باشد و مانع تکرار آن در سطح بازار شود.

امیری با اشاره به موضوع نان نیز بیان کرد: پیگیری‌های لازم از ماه‌های گذشته برای ساماندهی و اصلاح قیمت در دستور کار قرار داشته و به مراجع ذی‌ربط ارجاع شده است که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف و نگرانی نانوایان مرتفع شود.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین کالاهای اساسی در ایام پیش‌رو تأکید کرد و افزود: با توجه به تقارن عید نوروز و عید فطر، استان فارس با تراکم جمعیتی بیشترِ گردشگران روبه‌رو خواهد شد و لازم است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تمهیدات مناسب و مدیریت ذخایر استراتژیک، شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نیازهای عمومی مردم و مهمانان استان به بهترین شکل تأمین شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در شبکه توزیع کالا، بر ضرورت ایجاد سازوکاری مطمئن با هدایت اتاق اصناف تأکید کرد تا کالاها در مسیرهای غیررسمی قرار نگیرند و مدیریت بازار با انسجام بیشتری انجام شود.

نماینده عالی دولت در استان همچنین تعامل و گفت‌وگو با معتمدین و متنفّذین بازاریان و صنوف مختلف را مهم توصیف کرد تا ضمنِ شنیدن دغدغه‌ها، گلایه‌ها و پیشنهادهای آن‌ها، شرایط ویژه اقتصادی کشور و ضرورت همکاری آن‌ها در مدیریت بازار نیز تبیین شود.

استاندار فارس همچنین به پیشنهاد شهرداری شیراز درباره ایجاد بازارچه‌های موقت در هفته‌های منتهی به پایان سال اشاره کرد و بررسیِ کارشناسی و بسترهای اجرایی این طرح را به کمیته‌ای با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سپرد.

وی به این کمیته مأموریت داد پیشنهادِ تأمین نیاز کالای اساسی کارمندان از طریق تعاونی‌ها را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تأمین داروهای مورد نیاز استان نیز تأکید کرد و گفت: گرچه ذخایر داروی استان در شرایط نسبتاً خوبی قرار دارد اما دانشگاه علوم پزشکی باید تمهیداتِ لازم برای افزایش تاب‌آوری در این حوزه را بیاندیشد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان و اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان فارس ابراز امیدواری کرد: در شرایط حساس کشور، همه مدیران با تأسی از روحیه غیرت و مردانگی حضرت امیرالمؤمنین (ع) با جدیت و تلاش مضاعف وظایف خود را به انجام رسانند تا مدیریت امور به شکل مطلوب صورت گیرد و کشور با عنایت خداوند متعال و همدلی و همراهی مردم و مسئولان از این دوره دشوار نیز عبور کند.

انتهای پیام/