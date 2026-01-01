استاندار فارس در همایش پدران آسمانی:
جشن ولادت امیرالمومنین(ع) فرصتی برای ایجاد شادی و نشاط در جامعه است
استاندار فارس بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا تأکید کرد و برگزاری جشنهای مذهبی را فرصتی برای ایجاد نشاط در جامعه دانست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در همایش «پدران آسمانی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه، ضمن تبریک ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) و روز پدر به مردم شریف استان فارس، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه را گرامی داشت و بر جایگاه والای خانوادههای شهدا تأکید کرد.
امیری با اشاره به نیاز جامعه به شادی و نشاط گفت: مناسبتهای مذهبی از جمله ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) و روز پدر، فرصت ارزشمندی برای ایجاد نشاط در جامعه است و جشن پدران آسمانی یکی از اقدامات شایسته در این ایام محسوب میشود.
وی افزود: پدران آسمانی همان شهدا هستند و سربلندی، استقلال و تمامیت ارضی کشور مدیون ایثار و فداکاری آنهاست.
استاندار فارس برگزاری جشن «پدران آسمانی» را تجلیل از رزمندگان و ایثارگرانی دانست که در دوران دفاع مقدس با فداکاری و ایثار از جان خود گذشتند و خاطرنشان کرد: خانوادههای شهدا سرمایههای معنوی کشورند و تکریم ایشان وظیفهای انسانی و اسلامی است که باید در همه ابعاد مورد توجه قرار گیرد.
در این مراسم که با حضور شهروندان، خانواده معظم شهدا و جمعی از مدیران در ورزشگاه شهید آیتالله دستغیب شیراز برگزار شد، جمعی از پدران شهدای استان تکریم شدند. همچنین فرزندان شهدا نیز به پاس تلاش در بزرگداشت مقام شهیدان و همراهی مدیران با این رویداد، با اهدای لوح سپاس از آنها تقدیر کردند که ایمان حسینی فرزند شهید ابراهیم حسینی، لوح استاندار فارس را به نمایندگی از فرزندان شهدا به وی تقدیم کرد.