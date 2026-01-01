پرداخت ۱۴ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات توسط صندوق امداد ولایت فارس در ۹ ماهه امسال

به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی، افزود: تسهیلات پرداختی این صندوق در حوزه‌های اشتغال، مسکن، درمان، جهیزیه، تحصیل و سایر نیازهای ضروری خانواده‌های تحت حمایت، نقش مؤثری در کاهش دغدغه‌های معیشتی و توانمندسازی اقتصادی آنان داشته است.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی(ره) استان فارس با قدردانی از همراهی ارزشمند خیرین حقیقی و حقوقی استان اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری، با مشارکت کم‌نظیر خیرین نیک‌اندیش، بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۴ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال از طریق صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان فارس به نیازمندان پرداخت شده است.

موصلی ادامه داد: همچنین خیرین استان در این مدت بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال در قالب طرح «قرض ماندگار» برای رفع دغدغه‌های اقتصادی نیازمندان به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت اهدا کرده‌اند که این اقدام، پشتوانه‌ای مطمئن برای تداوم خدمت‌رسانی به جامعه هدف به شمار می‌رود.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های مشترک و هم‌افزایی با خیرین و شرکت‌ها تصریح کرد: در مدت یادشده، خیرین و مجموعه‌های مختلف در قالب ۷۰ تفاهم‌نامه همکاری و در چارچوب طرح‌های وجوه اداره‌شده و مسئولیت‌های اجتماعی، بیش از ۵۱۰ میلیارد ریال در صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت سپرده‌گذاری کرده‌اند، که این امر نشان از اعتماد بالا به عملکرد شفاف و اثربخش این صندوق دارد.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره)استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر خوش‌حسابی دریافت‌کنندگان تسهیلات گفت: افرادی که از تسهیلات این صندوق بهره‌مند می‌شوند، اقساط خود را به‌موقع پرداخت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون میزان معوقات صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت استان فارس تنها ۰/۳۴ درصد است.

موصلی ضمن تشکر از خیرین استان فارس به‌دلیل نقش‌آفرینی مؤثر در توسعه فرهنگ احسان و نیکوکاری، خاطرنشان کرد:با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی و حجم بالای درخواست‌های نیازمندان، از خیرین و نیک‌اندیشان دعوت می‌شود منابع مالی خود را در راستای هم‌افزایی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه منطبق با بانکداری اسلامی، به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت سپرده یا اهدا کنند تا این مسیر نورانی خدمت‌رسانی با قوت بیشتری تداوم یابد.

