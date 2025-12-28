پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه بهسازی معابر شیراز

به گزارش ایلنا، ابراهیم صبوری گفت: پروژه بهسازی بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع از خیابان‌ها و معابر اصلی شهر که در قالب دو قرارداد با حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در حال اجراست، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی رسیده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت تردد شهری خواهد داشت.

صبوری با اشاره به آغاز این پروژه از اواخر مهرماه سال جاری، اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح توسط سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس انجام می‌شود و شامل تراش، ترمیم، درزگیری واجرای روکش آسفالت گرم و روکش حفاظتی اسلاری‌سیل در سطح معابر کلان‌شهر شیراز است.

وی افزود: در این پروژه حدود ۱۰۰ هزار تن آسفالت برای اجرای روکش آسفالت گرم در سطحی بالغ بر ۸۵۰ هزار مترمربع و همچنین ۴۵ کیلومتر عملیات درزگیری و روکش حفاظتی طی مدت یک سال در مناطق مختلف شهرداری شیراز پیش‌بینی شده است.

صبوری با اشاره به روند اجرای عملیات، تصریح کرد: تاکنون روکش آسفالت گرم خیابان‌های فیض، پاییزان، طلاب، بلوار حسن‌زاده، پارسیان شمالی، آیت‌الله حائری و خیابان عادل به پایان رسیده و هم‌اکنون عملیات روکش آسفالت در بلوار نیستان و خیابان عملیات رمضان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی، اجرای روکش آسفالت و همچنین اجرای روکش حفاظتی و درزگیری معابر اعلامی از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان فارس در پایان با اشاره به تجهیزات و نیروی انسانی به‌کارگرفته‌شده در این پروژه گفت: برای اجرای این طرح، دو دستگاه فینیشر، چهار دستگاه غلتک، ۱۸ دستگاه کامیون حمل آسفالت و یک دستگاه قیرپاش فعال هستند و این پروژه زمینه اشتغال مستقیم ۸۵ نفر را فراهم کرده است.

