معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
گردشگری خوراک؛ از دیپلماسی نرم تا فرصتی برای برند شدن شیراز
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به حوزه های گردشگری استان گفت: شیراز با تکیه بر ظرفیتهای کمنظیر خوراک سنتی، صنایع وابسته و زیرساختهای پذیرایی، در مسیر تبدیل شدن به قطب و برند ملی گردشگری خوراک قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی افزود: این مسیر بدون حضور فعال واحدهای صنفی و صنعتی و نقشآفرینی آنها در عرصههای مختلف محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به تغییر الگوی تقاضای گردشگران، اظهار داشت: امروز خوراک به یکی از اصلیترین انگیزههای سفر در دنیا تبدیل شده و مقصدهایی موفق هستند که بتوانند این ظرفیت را بهصورت استاندارد، برندمحور و حرفهای به بازار معرفی کنند.
پارسایی ادامه داد: در این چارچوب، رویداد 4 جانبه نمایشگاهی shiraz cookex بهترین بستر برای معرفی توانمندیها، ظرفیتها و پتانسیلهای صنعت غذا و گردشگری خوراک به شمار میروند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود: خوراک شیرازی یک ظرفیت بالفعل اقتصادی است که از کلمپلوی شیرازی و پالوده تا عرقیات گیاهی و محصولات بومی، همگی قابلیت تبدیل شدن به برندهای ثبتشده ملی و حتی بینالمللی را دارند. حضور در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی این حوزه، به معنای قرار گرفتن در خط مقدم مسیر ثبت، دیدهشدن و ورود حرفهای به بازارهای جدید است.
پارسایی با تأکید بر حرکت جدی استان به سمت استانداردسازی و ارتقای کیفیت تصریح کرد: حمایت از صنوف و واحدهایی که از طریق نمایشگاهها به سمت کیفیتمحوری، سلامت و هویت برند حرکت میکنند، در دستور کار مدیریت استان قرار دارد. shiraz cookex ، نقطه اتصال فعالان این حوزه با سیاستگذاران، متولیان استاندارد و تصمیمسازان اقتصادی است.
معاون گردشگری و امور زیارت استانداری فارس همچنین با اشاره به مزیتهای اقتصادی این بخش گفت: گردشگری خوراک یکی از زودبازدهترین حوزههاست که زنجیرهای کامل از تولید مواد اولیه تا فرآوری، تجهیزات، بستهبندی و خدمات ارائه غذا را فعال میکند.
وی خاطرنشان کرد: از تمامی مجموعههای تولید و ارائه غذا و صنایع وابسته دعوت میکنیم با حضور هدفمند در این رویداد تخصصی ضمن بهرهمندی از فرصتهای تجاری، در فرآیند برندسازی شیراز بهعنوان مقصد گردشگری خوراک ایران مشارکت فعال داشته باشند؛ چراکه این نمایشگاه، ویترین توانمندیها و سکوی پرتاب کسبوکارهایی است که نگاه بلندمدت به این بازار دارند.