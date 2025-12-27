به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:

در اجرای مواد ۶۰ و ۶١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی آن بدین‌وسیله به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر شیراز می‌رساند ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه مورخ ١۴٠۴/۱۰/۲۷ جمعا به مدت ۷ روز و از ساعت ٠٨:٠٠ لغایت ١۶:٠٠ به عمل خواهد آمد. لذا متقاضیان می‌توانند به‌منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده. به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات فرم ثبت‌نام و بارگذاری مدارک و گواهی‌های مورد نیاز اقدام کنند.

به استناد تبصره ۱ ماده ی ۶٧ و ماده ٧۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ، انتخاب‌شوندگان در ثبت نام غیر حضوری می‌بایست مدارک و گواهی‌های ذیل را در درگاه اعلامی بارگذاری نمایند؛

۱.تصویر مدرک تحصیلی بر اساس بند (ز) ماده (۳۷) قانون بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کلیه متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر توصیه می‌شود؛ پیش از آغاز فرایند ثبت نام با مراجعه به سامانه codesehat.ir نسبت به دریافت کد صحت بیست رقمی مدارک تحصیلی دانشگاهی خود اقدام نمایند. این کد صرفا برای مدارک رسمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صادر می‌شود و موجب تسریع در فرایند صحت سنجی مدارک تحصیلی می‌گردد.

۲. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم خدمت نظام وظیفه عمومی (برای آقایان)

۳.گواهی تأییدیه استعفاء برای مشمولین ماده (۴۱) قانون

۴.گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان دریافت آن بیش از سه ماه نگذشته باشد.

متذکر می گردد به استناد ماده ۳۷ قانون صدرالاشاره و تبصره‌های ذیل آن داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند؛

الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب- حداقل سن ٢۵ سال تمام

ج- اعتقاد به اسلام

تبصره- اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

د- التزام عملی به اسلام

ه- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

و- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ز- داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت و داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت برابر قانون جانبازان آزادگان، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و فرزندان شهدا از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند.

تبصره – کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ح- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه با کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان

تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند .

ط- داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

تبصره ۱- اعضای شوراهای اسلامی شهر باید در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می‌شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می‌باشد.

تبصره ۲- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

همچنین به استناد ماده ۴١ قانون اشخاص زیر به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محرومند مگر آنکه حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در پستهای زیر شاغل نباشند:

۱.رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی اعضای شورای نگهبان رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان رئیس دیوان عدالت اداری رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی دادستان دیوان محاسبات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی شهرداران شاغلان نیروهای مسلح ، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه رؤسای سازمانهای دولتی رؤسای دانشگاهها دولتی و غیر دولتی) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی رئیس بنیاد مستضعفان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات دخانیات و … ). رئیس سازمان نظام پزشکی ایران رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشوری و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۷۸/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادى مجلس شورای اسلامی مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور تسری دارد از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

۲.استانداران و معاونان و مشاوران آنان فرمانداران و معاونان آنان معاونان شهردار ،بخشداران مدیران کل ادارات استانداری مدیران کل معاونان ادارات کل دادستانها دادیارها بازپرسها قضات رؤسای دانشگاهها (دولتی) و غیر (دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیر کشوری، هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳.مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. همچنین داوطلبان توجه نمایند برابر بند ۴ ماده ۴١ قانون، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا ،شهر ،بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استانها و مسؤولیت های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی پیمانی قراردادی شرکتی حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت در این ماده همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت‌نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یاد شده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

در ضمن به استناد ماده ۴۳ قانون، هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند. در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

سید علاالدین کراماتی فرمانداری شیراز مرکز/حوزه انتخابیه شهر شیراز

انتهای پیام/