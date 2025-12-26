به گزارش ایلنا، در سومین دوره از جشنواره سرود، آواهای مذهبی-محلی و آیینی زندان‌های فارس که در راستای تقویم فرهنگی و ابلاغی دفتر فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌های کشور برگزار شد، ۶۴ اثر از ۱۴ مرکز تامینی و تربیتی معرفی گردید و طی دو روز در حضور هیأت داوران،در ۴ رشته و در حوزه زندانیان،کارکنان و پرسنل وظیفه با هم به رقابت پرداختند.

این جشنواره نسبت به جشنواره دوم که سال گذشته ترتیب یافت، با رشد و استقبال ۳۵٠ % شرکت کنندگان، از حضور ۴ زندان در جشنواره دوم؛ به ۱۴ زندان در جشنواره سوم مواجه بود.

در آیین اختتامیه این جشنواره که با حضور معاون سلامت- اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های فارس، مدیر زندان مرکزی شیراز و هیئت داوران ترتیب یافت، از نفرات و گروه‌های برتر در چهار رشته تجلیل به عمل آمد.

معاون سلامت، اصلاح و تربیت اداره کل زندان‌های فارس در اختتامیه سومین جشنواره سرود، آواهای مذهبی، محلی و آیینی زندان‌های فارس در محل زندان مرکزی شیراز گفت: از ظرفیت سرود و موسیقی به عنوان یکی از ابزار اصلاح رفتار و اندیشه مجرمانه زندانیان استفاده خواهد شد.

محسن انصاری با بیان اینکه همانند موضوع تئاتر و سایکودرام؛ مبحث موسیقی درمانی نیز به عنوان یکی از مولفه های اصلاح رفتار و بهداشت روان از طریق کشف و پرورش استعدادهای هنری زندانیان دنبال می‌شود اظهار کرد: زندان محلی است که با الگوهای کارشناسی و میدانی، توانمندی‌های مثبت شخصیتی و استعدادهای زندانیان شناسایی شده و در جهت بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه، باز اجتماعی شدن آنها هدایت می شود، همچنین از اجراهای هنری برای غنی سازی اوقات فراغت افراد و ایجاد نشاط و ارتقاء روحیه برای آنان در دوران تحمل کیفر استفاده می‌شود.

این مقام مسئول اداره کل زندان‌های فارس ادامه داد: در سومین دوره از جشنواره سرود، آواهای مذهبی-محلی و آیینی زندان‌های فارس که در راستای تقویم فرهنگی و ابلاغی دفتر فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌های کشور و به میزبانی زندان مرکزی شیراز انجام پذیرفته است، ۶۴ اثر از ۱۴ مرکز تامینی و تربیتی معرفی شده است که آثار و نفرات برتر در ۴ این رویداد هنری، به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

گفتنی است آثار و نفرات برتر این رویداد هنری، به مرحله کشوری راه یافتند.

انتهای پیام/