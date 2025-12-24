به گزارش ایلنا، رییس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس گفت: رویداد ملی سدرا با هدف حمایت از صنایع خلاق و سامان‌دهی اکوسیستم این حوزه در استان فارس طراحی شده است و تلاش دارد جریان‌های پایدار اقتصاد خلاق را در استان شکل دهد.

مجید میکائیلی، عنوان کرد: این رویداد در دو مرحله برگزار می‌شود؛ «سدرا مردمی» در تاریخ ۱۵ دی‌ماه و «سدرا دانشجویی» در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه، هر دو در محل پارک علم و فناوری استان فارس. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده که جوامع هدف مختلف را پوشش دهد.

دبیر قرارگاه جهاد علم و فناوری استان فارس تصریح کرد: حوزه‌های تحت پوشش سدرا بسیار متنوع‌اند؛ از بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و کمیک گرفته تا اسباب‌بازی، آموزش خلاق، واقعیت افزوده و مجازی، چاپ و نشر، صنایع دیداری و شنیداری، صنایع دستی و گردشگری خلاق، معماری، نوآوری اجتماعی، علوم انسانی کاربردی و مد و پوشاک.

وی اذعان داشت: در قالب این رویداد، حمایت‌های مالی بذری و بلاعوض برای تیم‌ها پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که ایده‌ها در مرحله پیش‌رشد تا سقف ۵۰ میلیون تومان، تیم‌های دارای محصول اولیه تا سقف ۷۰ میلیون تومان، تیم‌های مولد در مرحله توسعه بازار تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان و تیم‌های توسعه‌یافته تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان حمایت خواهند شد. مجموع این حمایت‌ها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

میکائیلی افزود: مخاطبان اصلی سدرا دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و هنر، فعالان فرهنگی و اجتماعی، تیم‌های خلاق و کنشگران نوآوری اجتماعی هستند. امید داریم این رویداد با ایجاد هم‌افزایی میان دانشگاه، نهادهای فرهنگی و زیست‌بوم نوآوری، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد خلاق در استان فارس شود.

از ایده تا نمونه آزمایشگاهی در قالب طرح چهارمرحله‌ای باقرالعلوم(ع)

مسئول مراکز رشد بسیج علمی فارس نیز گفت: در دنیایی که فناوری با شتابی بی‌سابقه در حال پیشرفت است، هسته‌های رشدی به‌عنوان قلب تپنده نوآوری در حوزه‌های نوین فنی و مهندسی، بستری پویا برای تبدیل ایده‌های خلاق به راهکارهای عملی و فناوری‌های آینده‌ساز فراهم کرده‌اند؛ ساختارهایی که امروز، پیشران حرکت مهندسان جوان از آموزش نظری به حل مسائل واقعی صنعت و جامعه به‌شمار می‌روند.

ابوذر کلانتری مسئول مراکز رشد بسیج علمی فارس بیان کرد: در مسیر حرکت به‌ سوی اقتصاد دانش‌ بنیان و توسعه فناوری‌های نوین، هسته‌ها و تیم‌های رشدی در حوزه‌ های فنی و مهندسی به‌ عنوان یکی از مؤثرترین ساختار های حمایت از ایده‌های خلاق و فناورانه شناخته می‌شوند. این هسته‌ها با ایجاد بستری پویا برای فعالیت تیمی، پژوهش‌ های کاربردی و توسعه محصول، نقش مهمی در تبدیل ایده‌های خام به فناوری‌های قابل‌ارائه به صنعت و بازار ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: طرح باقرالعلوم به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی در حمایت از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های رشدی، با هدف هدایت نظام‌ مند ایده‌ها تا رسیدن به خروجی‌های قابل ارزیابی و کاربردی طراحی شده است. در این طرح، برای طرح‌های رشدی چهار سطح یا مرحله مشخص تعریف شده که هر یک نقش مهمی در بلوغ ایده و تبدیل آن به یک محصول یا فناوری قابل آزمون ایفا می‌کند.

به گفته این مسئول: بر اساس ساختار تعریف‌شده در طرح باقرالعلوم، تمامی طرح‌های رشدی موظف‌اند مسیر رشد خود را در قالب این چهار سطح طی کنند. این سطوح به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از مرحله شکل‌گیری ایده و تبیین مسئله آغاز شده و در نهایت به دستیابی به نمونه آزمایشگاهی ختم می‌شوند. دستیابی به نمونه آزمایشگاهی به‌عنوان نقطه عطف این طرح، نشان‌دهنده عبور موفق ایده از مراحل نظری و ورود آن به فاز عملیاتی و قابل سنجش است.

وی، با اشاره به اینکه در سطح نخست، تمرکز اصلی بر شناسایی مسئله، تبیین دقیق نیاز، بررسی پیشینه علمی و فنی و امکان‌سنجی اولیه طرح قرار دارد،تصریح کرد: در این مرحله، تیم‌ های رشدی با ارائه مستندات علمی و تحلیلی، پایه‌های نظری و ضرورت اجرای طرح خود را مشخص می‌کنند. این سطح، نقش مهمی در پالایش ایده‌ها و جلوگیری از ورود طرح‌های فاقد توجیه علمی یا عملی به مراحل بعدی دارد.

مسئول مراکز رشد بسیج علمی فارس در ادامه بیان کرد: سطح دوم به توسعه مفهومی طرح و طراحی اولیه اختصاص دارد. در این مرحله، چارچوب فنی، روش اجرا، ابزارها و فناوری‌های مورد نیاز مشخص شده و مدل مفهومی طرح شکل می‌گیرد.

وی گفت: همچنین، ریسک‌ها، چالش‌های احتمالی و مسیر توسعه طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد تا امکان حرکت هدفمند به سمت پیاده‌سازی فراهم شود.

ابوذر کلانتری مسئول مراکز رشد بسیج علمی فارس در ادامه سخنان خود بیان کرد: در سطح سوم، طرح وارد فاز توسعه نیمه‌عملیاتی می‌شود. در این مرحله، اجزای اصلی طرح به‌ صورت محدود و کنترل‌شده پیاده‌ سازی شده و آزمایش‌های اولیه برای ارزیابی کارایی، صحت عملکرد و قابلیت اجرا انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خروجی این سطح، ایجاد آمادگی لازم برای ساخت نمونه آزمایشگاهی و رفع نواقص فنی و اجرایی طرح است.

این مقام مسئول افزود: در نهایت، سطح چهارم به ساخت و ارائه نمونه آزمایشگاهی اختصاص دارد. در این مرحله، طرح به‌صورت ملموس و قابل آزمون ارائه می‌شود و امکان ارزیابی عملکرد آن در شرایط آزمایشگاهی فراهم می‌گردد. دستیابی به نمونه آزمایشگاهی، نشان‌دهنده بلوغ نسبی طرح و آمادگی آن برای ورود به مراحل بعدی توسعه، تجاری‌سازی یا به‌کارگیری در مقیاس گسترده‌تر است.

وی در همین راستا بیان کرد: طرح باقرالعلوم با تعریف این چهار سطح مشخص، تلاش دارد ضمن ایجاد شفافیت در مسیر رشد طرح‌ها، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و حمایت‌های هدفمند و مرحله‌محور از تیم‌های رشدی ارائه دهد. این رویکرد، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت طرح‌ها و افزایش احتمال موفقیت آن‌ها در مسیر تبدیل ایده به دستاوردهای عملی و اثربخش خواهد بود.

گفتنی است که علاقمندان جهت شرکت در این رویداد میتوانند عدد 7 را به شماره 10000731 پیامک کرده و یا به سایت neozist.com مراجعه کنند.

