انتصابات جدید در صمت فارس/ ورود مشاوران جوان به حوزههای تخصصی
در گامی جدید برای تقویت حضور جوانان در عرصه تصمیمسازیهای صنعتی و تجاری استان فارس، ٣ مشاور جوان بهعنوان اعضای جدید تیم مدیریتی کریم مجرب، مدیرکل صمت فارس منصوب و معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، مدیرکل صمت فارس در مراسم معارفه این مشاوران که با حضور سید سبحان تقوی مشاور جوانان استاندار فارس برگزار شد با تاکید بر استفاده از ظرفیت جوانان در دستگاههای اجرایی گفت: امروز به جوانان میدان دادهایم تا با قدرت خلاقیت و انرژی بیپایان خود، در کنار مدیران در مسیر تحول و پیشرفت صنعتی و اقتصادی استان گام بردارند. هدف ما این است که از توانمندیهای نسل جوان برای ساختن فردای بهتر استفاده کنیم.
کریم مجرب، افزود: این انتصابات، که در چارچوب جوانگرایی و اعتماد به نسل جدید صورت گرفته است، میتواند گامی مهم برای مسئولین جهت استفاده از پتانسیل جوانان در پیشبرد اهداف توسعهای استان فارس باشد.
در این انتصابات، سارا ضمیری بهعنوان مشاور در امور تشکلها منصوب شد.ضمیری سابقه فعالیت مدنی و مشارکت در سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مردمی در استان فارس از جمله موسس جمعیت مردم نهاد فصل سرو زندگی و مدیر موسسه فرهنگی و هنری نغمه آفاق پارس و قائم مقام انجمن روزنامهنگاران زن ایران شاخه فارس را در کارنامه دارد.
علاوه بر این، ایمان احمدی بهعنوان مشاور در امور شرکتهای دانشبنیان و محمدرضا طاهری بهعنوان مشاور در امور جوانان منصوب معارفه شدند.