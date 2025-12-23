خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت فارس:

صادرات‌محوری و برندسازی اولویت ارتقای اقتصاد استان است

مدیرکل صمت فارس حمایت از تولید به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و همچنین صنایع مادر را از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برشمرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی، تسریع در فرآیند صدور مجوزها با رویکرد «اداره چابک، اقتصاد پویا»، توسعه معادن و صنایع معدنی، اشتغال‌زایی هدفمند و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر برخوردار، از محورهای اصلی برنامه‌های دوره جدید خواهد بود.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نشستی با حضور معاونان، مدیران ستادی و رؤسای ادارات شهرستانی با اشاره به رویکرد صادرات‌محور، بر ضرورت افزایش حضور محصولات استان فارس در بازارهای جهانی تأکید کرد و افزود: توسعه صنایع دانش‌بنیان، افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت برندسازی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای جایگاه اقتصادی استان است.

مجرب همچنین تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و تقویت هماهنگی میان ستاد و شهرستان‌ها را شرط تحقق اهداف اعلام‌شده دانست و از تشکیل کمیته‌ای تخصصی با مشارکت و هم‌فکری رؤسای ادارات شهرستانی خبر داد تا با بررسی موضوعات مرتبط، راهکارهای علمی و قانونی برای تسهیل فرآیندهای کاری در ادارات صمت سراسر استان طراحی و اجرا شود.

مدیرکل صمت فارس  با تأکید بر نقش مدیریت کارآمد تصریح کرد: مدیر موفق، مدیری است که با نگاه مسئله‌محور و آینده‌نگر، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از دل چالش‌ها، مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی را هموار کند.

مجرب از رؤسای ادارات صمت شهرستان‌های فارس درخواست کرد در حوزه تولید محتوا، ارائه گزارش‌های عملکرد و تعامل و ارتباط مستمر با رسانه‌ها، نهایت دقت، جدیت و مسئولیت‌پذیری را داشته باشند.

در ادامه این نشست، رؤسای ادارات شهرستانی ضمن بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل موجود، با ارائه گزارش‌هایی از وضعیت حوزه‌های تحت مدیریت خود، از رویکرد برنامه‌محور و زمان‌بندی‌شده مدیریت جدید استقبال کرده و آمادگی خود را برای همکاری در اجرای سیاست‌های اعلام‌شده اعلام کردند.

