مدیرکل صمت فارس:
صادراتمحوری و برندسازی اولویت ارتقای اقتصاد استان است
مدیرکل صمت فارس حمایت از تولید بهویژه صنایع کوچک و متوسط و همچنین صنایع مادر را از اولویتهای اصلی این ادارهکل برشمرد و گفت: جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با تمرکز بر ظرفیتهای بومی، تسریع در فرآیند صدور مجوزها با رویکرد «اداره چابک، اقتصاد پویا»، توسعه معادن و صنایع معدنی، اشتغالزایی هدفمند و اجرای طرحهای محرومیتزدایی در مناطق کمتر برخوردار، از محورهای اصلی برنامههای دوره جدید خواهد بود.
مجرب همچنین تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و تقویت هماهنگی میان ستاد و شهرستانها را شرط تحقق اهداف اعلامشده دانست و از تشکیل کمیتهای تخصصی با مشارکت و همفکری رؤسای ادارات شهرستانی خبر داد تا با بررسی موضوعات مرتبط، راهکارهای علمی و قانونی برای تسهیل فرآیندهای کاری در ادارات صمت سراسر استان طراحی و اجرا شود.
مدیرکل صمت فارس با تأکید بر نقش مدیریت کارآمد تصریح کرد: مدیر موفق، مدیری است که با نگاه مسئلهمحور و آیندهنگر، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از دل چالشها، مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی را هموار کند.
مجرب از رؤسای ادارات صمت شهرستانهای فارس درخواست کرد در حوزه تولید محتوا، ارائه گزارشهای عملکرد و تعامل و ارتباط مستمر با رسانهها، نهایت دقت، جدیت و مسئولیتپذیری را داشته باشند.
در ادامه این نشست، رؤسای ادارات شهرستانی ضمن بیان دیدگاهها، دغدغهها و مسائل موجود، با ارائه گزارشهایی از وضعیت حوزههای تحت مدیریت خود، از رویکرد برنامهمحور و زمانبندیشده مدیریت جدید استقبال کرده و آمادگی خود را برای همکاری در اجرای سیاستهای اعلامشده اعلام کردند.