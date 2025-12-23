به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در بیست‌وهفتمین جلسه کمیته پایش طرح‌های راکد شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات کمیته پایش اظهار کرد: برگزاری مستمر این جلسات و تعیین‌تکلیف بیش از ۵۰۰ پرونده در سال جاری، نشان‌دهنده عزم و اراده جدی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برای ساماندهی طرح‌ها و قراردادها و حرکت هدفمند در مسیر تحقق جهش تولید، ارتقای بخش صنعت و توسعه اشتغال در استان است.

وی با تأکید بر سازوکار دقیق کمیته پایش افزود: طرح‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در چارچوبی منظم، دقیق و هدفمند به‌صورت کامل رصد و پایش می‌شوند تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، از راکد ماندن اراضی و منابع جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به تعیین‌تکلیف پرونده‌های قدیمی تصریح کرد: پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف بلاتکلیف باقی مانده بودند، در فرآیند پایش شناسایی و تعیین‌تکلیف شده‌اند و این اقدام نقش مؤثری در فعال‌سازی طرح‌ها و آزادسازی ظرفیت‌های راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه سرمایه‌گذاری داشته است.

برنهاد ادامه داد: طرح‌هایی که در جلسات قبلی کمیته پایش مهلت لازم برای تکمیل فرآیند اجرا دریافت کرده‌اند، به‌صورت مستمر مورد پایش مجدد قرار می‌گیرند و در صورت عدم پیشرفت مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، برای تصمیم‌گیری نهایی و در صورت لزوم فسخ قرارداد، به جلسات کارگروه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده خواهند شد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی شرکت خاطرنشان کرد: هدف اصلی کمیته پایش، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و افرادی است که دارای انگیزه، توان و اراده کافی برای به سرانجام رساندن طرح‌ها هستند و می‌توانند با تکمیل پروژه‌ها، نقش مؤثری در ایجاد تولید پایدار، افزایش ظرفیت‌های صنعتی و توسعه اشتغال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: با تداوم این رویکرد و همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، مسیر توسعه صنعتی استان هموارتر شده و زمینه برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود فراهم می‌شود.

