مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبرداد؛

پایش مستمر طرح‌های راکد در فارس/ ۵۰۳ پرونده سرمایه‌گذاری تعیین‌تکلیف شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون مجموعاً ۵۰۳ پرونده سرمایه‌گذاری در قالب ۲۷ جلسه کمیته پایش بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شده است.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در بیست‌وهفتمین جلسه کمیته پایش طرح‌های راکد شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات کمیته پایش اظهار کرد: برگزاری مستمر این جلسات و تعیین‌تکلیف بیش از ۵۰۰ پرونده در سال جاری، نشان‌دهنده عزم و اراده جدی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برای ساماندهی طرح‌ها و قراردادها و حرکت هدفمند در مسیر تحقق جهش تولید، ارتقای بخش صنعت و توسعه اشتغال در استان است.

وی با تأکید بر سازوکار دقیق کمیته پایش افزود: طرح‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در چارچوبی منظم، دقیق و هدفمند به‌صورت کامل رصد و پایش می‌شوند تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، از راکد ماندن اراضی و منابع جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به تعیین‌تکلیف پرونده‌های قدیمی تصریح کرد: پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف بلاتکلیف باقی مانده بودند، در فرآیند پایش شناسایی و تعیین‌تکلیف شده‌اند و این اقدام نقش مؤثری در فعال‌سازی طرح‌ها و آزادسازی ظرفیت‌های راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه سرمایه‌گذاری داشته است.

برنهاد ادامه داد: طرح‌هایی که در جلسات قبلی کمیته پایش مهلت لازم برای تکمیل فرآیند اجرا دریافت کرده‌اند، به‌صورت مستمر مورد پایش مجدد قرار می‌گیرند و در صورت عدم پیشرفت مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب، برای تصمیم‌گیری نهایی و در صورت لزوم فسخ قرارداد، به جلسات کارگروه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده خواهند شد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی شرکت خاطرنشان کرد: هدف اصلی کمیته پایش، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و افرادی است که دارای انگیزه، توان و اراده کافی برای به سرانجام رساندن طرح‌ها هستند و می‌توانند با تکمیل پروژه‌ها، نقش مؤثری در ایجاد تولید پایدار، افزایش ظرفیت‌های صنعتی و توسعه اشتغال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تأکید کرد: با تداوم این رویکرد و همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، مسیر توسعه صنعتی استان هموارتر شده و زمینه برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود فراهم می‌شود.

