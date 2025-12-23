گردشگری ورزشی ظرفیت منحصر بفرد و کمتر شناخته شده فارس است

به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیان نژاد در نخستین جلسه کمیته گردشگری با حضور فعالان بخش های خصوصی ودولتی مرتبط با حوزه ورزش وگردشگری برگزار شد با اشاره به اینکه استان فارس ظرفیت های مختلفی در حوزه گردشگری دارد گفت : یکی از ظرفیت هایی که بطور بالقوه در استان وجود دارد اما کمتر از منظر توسعه گردشگری به آن پرداخته شده است موضوع گردشگری ورزشی می باشد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی افزود: ما در استان شاهد برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی در سطوح مختلف ملی وبین الملل می باشیم اما از این رویدادها در جذب گردشگر کمتر بهره مند هستیم که لازم است در جهت رونق وتوسعه گردشگری وبرخورداری اقتصادی استان از این ظرفیت ها با تعامل نهادهای دولتی وبخش های خصوصی حوزه گردشگری وهیات های ورزشی از این ظرفیت برای رونق اقتصادی استان بیش تر استفاده شود.

زاهدیان نژاد در ابتدای این جلسه مختصری از اهداف تشکیل کمیته گردشگری ورزشی وتاثیر گردشگری ورزشی بر سلامت جامعه از یک سو واز سویی تاثیرات بسزای آن در توسعه صنعت گردشگری ورونق اقتصادی استان با توجه به ظرفیت وزیرساخت های نامتناهی ،طبیعت بکر،منابع طبیعی ومحیط زست غنی استان و ضرورت هم افزایی وهم اندیشی نهادهای مرتبط دولتی وبخش های خصوصی تشریح وسپس هر یک از حاضرین در جلسه به بیان چالش ها، نظرات، پیشنهادات وراهکارها پرداختند و در نهایت موارد و پیشنهاداتی جمع بندی و به تصویب اعضای کمیته رسید.

تدوین تقویمی از رویدادهای گردشگری ورزشی با هدف انجام فرآیند ثبت این رویدادها در سامانه رویدادهای گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، به‌عنوان رویدادهای مهم گردشگری کشور، از سوی دبیرخانه رویدادهای گردشگری مستقر در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین پیگیری برای تحت پوشش قرار گرفتن برخی از تورهای طبیعت‌گردی از جمله آب‌نوردی (دره‌نوردی صرفاً در دره‌های خشک و فاقد آب) در ذیل خدمات بیمه گردشگران و ایجاد زیرساخت‌های مناسب مانند سرویس‌های بهداشتی در مناطق گردشگری طبیعی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه، ضرورت حمایت از برگزارکنندگان تورهای گردشگری ورزشی از طریق اختصاص تسهیلات برای خرید تجهیزات مورد نیاز و نیز جلوگیری از فعالیت تورهای گردشگری ورزشی فاقد مجوز، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، در راستای حمایت از برگزارکنندگان دارای مجوز رسمی و قانونی مورد تأکید قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و منابع آبی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری آبی با همکاری نهادهای متولی، و همچنین ضرورت هم‌افزایی در برگزاری تورهای گردشگری ورزشی مطابق با قوانین و مقررات دولت، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

در این راستا، ایجاد ساختار مناسب برای برگزاری تورها به‌منظور جلوگیری از خدشه‌دار شدن قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های تخصصی دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که برگزارکنندگان تورها ضمن دارا بودن مجوزهای قانونی لازم، در تهیه بسته‌های تور از راهنمای تخصصی هر رشته ورزشی، وسیله حمل‌ونقل مناسب و دارای بیمه و سایر الزامات قانونی تبعیت کنند.

