حمایت مدیرکل جوانی جمعیت وزارت بهداشت از فعالیت‌های بهارنکو در حوزه خانواده و ازدواج

قائم‌مقام مدیرعامل و مسئول توسعه و همکاری‌های گروه مؤسسات بهارنکو با مدیرکل جوانی جمعیت، سلامت و خانواده وزارت بهداشت، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست، گزارشی جامع از مأموریت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای گروه مؤسسات بهارنکو ارائه شد و تأثیر فعالیت‌های این مجموعه در ارتقای آگاهی، تحکیم بنیان خانواده و حمایت از زوجین در استان‌های فارس و آذربایجان غربی تشریح شد.

رضا سعیدی؛ مدیرکل جوانی جمعیت، سلامت و خانواده وزارت بهداشت ضمن تقدیر از اقدامات مؤثر و هدفمند بهارنکو در حوزه خانواده، بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های مردمی و تخصص‌محور تأکید کرد و حمایت کامل این اداره کل از خدمات بهارنکو، به‌ویژه در فرآیندهای مرتبط با هنگام ازدواج را اعلام نمود.

در ادامه این دیدار، محمد صادق شهسوار؛ قائم مقام مدیرعامل بهارنکو، آمادگی این مجموعه را برای توسعه دامنه فعالیت‌ها از طریق ایجاد نمایندگی در سایر استان‌های کشور و همچنین طراحی و اجرای آموزش‌های مجازی ویژه زوجین در سطح ملی اعلام کرد.

این نشست با تأکید بر هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، تقویت نقش نهادهای مردمی در تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی و ارتقای سلامت خانواده به کار خود پایان داد.

