به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اکبر کریمی، اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و در پی دریافت گزارش مردمی منبی بر تردد یک سواری تیبا حامل گنج‌یاب، ماموران بررسی‌های را لازم را انجام داده و با هماهنگی قضایی، اقدام به کنترل خودرو‌های عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی سواری تیبا را شناسایی و توقیف؛ که در بازرسی از خودرو یک‌دستگاه گنج‌یاب خارجی فاقد مجوز و تعدادی وسایل حفاری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بیضا با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان ١٠ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در‌این‌رابطه ٢ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

