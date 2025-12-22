خبرگزاری کار ایران
کشف گنج‌یاب ١٠ میلیاردی فاقد مجوز در بیضا استان فارس

فرمانده انتظامی بیضا از کشف گنج‌یاب فاقد مجوز به ارزش ١٠ میلیارد ریال و دستگیری ٢ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اکبر کریمی، اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و در پی دریافت گزارش مردمی منبی بر تردد یک سواری تیبا حامل گنج‌یاب، ماموران بررسی‌های را لازم را انجام داده و با هماهنگی قضایی، اقدام به کنترل خودرو‌های عبوری کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی سواری تیبا را شناسایی و توقیف؛ که در بازرسی از خودرو یک‌دستگاه گنج‌یاب خارجی فاقد مجوز و تعدادی وسایل حفاری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بیضا با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان ١٠ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در‌این‌رابطه ٢ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند. 

 

