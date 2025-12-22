به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن محمدی گفت: آثار برگزیده به همایش سراسری نهج البلاغه انتظامی کشور که در آینده در تهران برگزار خواهد شد، ارسال می‌شود؛ همچنین اختتامیه این همایش دهم دی‌ماه سال جاری در استان فارس برگزار خواهد شد. وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در آغاز سال مبنی بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و ترویج نهج‌البلاغه افزود:فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیز قرآن و نهج‌البلاغه را به‌عنوان اولویت نخست فرهنگی سال جاری معرفی کردند. این رویکرد ما را مصمم ساخت تا با تمرکز بر نهج‌البلاغه، پلیسی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان ادامه داد: نیروی انتظامی به‌عنوان یک نیروی مسلح اجتماعی، در بطن زندگی مردم حضور دارد. اگر این نیرو با آموزه‌های نهج‌البلاغه مأنوس شود، می‌تواند خدمت‌رسانی صادقانه‌تر، مؤثرتر و الهام‌گرفته از دین مبین اسلام ارائه دهد.

محمدی گفت: نهج‌البلاغه به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی نیروهای انتظامی در سال جاری انتخاب شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب از این فراخوان افزود: با همکاری ادارات دولتی، نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها، تاکنون مجموعه‌ای از مقالات، تعدادی فیلم کوتاه، چند سرود و آثار هنری به دبیرخانه رسیده است که توسط داوران خارج از سازمان ارزیابی خواهند شد.

محمدی خاطرنشان کرد: صاحبان آثار برتر این همایش نیز انتخاب و به مرحله کشوری معرفی می‌شوند. مراسم اختتامیه با حضور نماینده ولی‌فقیه،استاندار، مسئولان استانی و رسانه‌ها برگزار خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به اقدام های فرهنگی سال گذشته گفت: در سال گذشته طرحی را کلید زدیم که طی آن، نیروهای انتظامی تشویق شدند تا هر کدام ۱۲ حکمت از حکمت‌های نهج‌البلاغه را حفظ کرده و در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار ببندند.

وی افزود: هدف ما از این اقدام، جاری ساختن کلام نورانی امیرالمؤمنین علی (ع) در رفتار و منش نیروها بود؛ چرا که این کلام، نوری است که هر جا بتابد، آنجا را روشن می‌کند. اگر همکاران ما با این کلام مقدس که از زبان معصوم صادر شده، مأنوس شوند، قطعاً در خدمت‌رسانی به مردم تأثیرگذار خواهد بود.

حجت السلام محمدی با تأکید بر نقش تربیتی نهج‌البلاغه در رفتار کارکنان انتظامی، اظهار داشت: کسی که با نهج‌البلاغه مأنوس باشد، در برخورد با مردم با مهربانی، گشاده‌رویی و صداقت بیشتری عمل خواهد کرد. این تأثیر را می‌توان در رفتارهای روزمره مانند کمک به سالمندان، راهنمایی مردم در مسیرها و تعامل انسانی با شهروندان مشاهده کرد.

وی خاطرنشان کرد: نهج‌البلاغه کتابی است که اگر در جان انسان بنشیند، آثار آن در جامعه نیز نمایان خواهد شد. ما امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، بتوانیم گامی مؤثر در جهت ارتقای معنویت، اخلاق و کارآمدی در نیروی انتظامی برداریم.

انتهای پیام/