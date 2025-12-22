خبرگزاری کار ایران
کمیته امداد امام خمینی(ره) فارس دستگاه برتر سومین رویداد استانی جوانی جمعیت شد

برگزیدگان سومین رویداد جایزه استانی «جوانی جمعیت» استان فارس طی آیینی با حضور استاندار فارس، و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در شیراز معرفی و از آنان تجلیل شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس به مدیریت  مرتضی موصلی به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر معرفی شد. همچنین، مرکز نیکوکاری حاج محمد زارعی وابسته به کمیته امداد فارس در میان سازمان‌های مردم‌نهاد برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

در لوح تقدیری که از سوی استاندار فارس به مدیرکل کمیته امداد فارس اهدا شد، آمده است: خانواده سالم و جوان، مهم‌ترین سرمایه انسانی هر کشور و بستر پرورش نسل مسئول، توانمند و تمدن‌ساز به شمار می‌رود. بدین‌وسیله از جنابعالی به‌عنوان برگزیده سومین رویداد استانی «جوانی جمعیت» در محور دستگاه‌های اجرایی، به پاس نگاه مسئولانه، اقدام مؤثر و نقش‌آفرینی الهام‌بخش در تبیین، ترویج و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده تقدیر به‌عمل می‌آید.

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس ومرکز نیکوکاری محمد زارعی با اجرای برنامه‌هایی در راستای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، از جمله اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه درمان ناباروری، اهدای هدیه ازدواج به جوانان بی‌بضاعت، تأمین جهیزیه و سیسمونی برای زوجین نیازمند، نقش مؤثری در این حوزه ایفا کرده است.

در پایان، از تلاش‌های مدیران، نهادها و فعالان بخش مردمی که در مسیر ارتقای شاخص‌های جمعیتی و تحکیم بنیان خانواده گام برداشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.

مرکز نیکوکاری حاج محمد زارعی وابسته به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس با اجرای برنامه‌های متنوع و حمایتی در راستای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، گام‌های مؤثری در ترویج ازدواج، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده برداشته است.

این مرکز در سال جاری با هدف پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند و جوانان در آستانه تشکیل زندگی، تسهیلات قرض‌الحسنه درمان ناباروری پرداخت کرده و زمینه بهره‌مندی خانواده‌های دارای مشکل نازایی از خدمات درمانی را فراهم آورده است.

همچنین، اهدای هدیه ازدواج به جوانان بی‌بضاعت و تأمین جهیزیه و سیسمونی زوجین نیازمند، از دیگر فعالیت‌های مؤثر این مرکز نیکوکاری در راستای تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور است.

مسئول مرکز نیکوکاری حاج محمد زارعی در این باره گفت:تقویت امید به آینده، تشویق جوانان به ازدواج و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، از اهداف اصلی ما در قالب طرح جوانی جمعیت است. تلاش می‌کنیم با تکیه بر ظرفیت خیران نیک‌اندیش، زمینه‌ساز رشد جمعیت سالم و خانواده‌های توانمند در استان باشیم.

مرکز نیکوکاری حاج محمد زارعی، با استمرار این برنامه‌ها، در بین سازمان‌های مردم‌نهاد برتر استان فارس در سومین رویداد استانی «جوانی جمعیت» قرار گرفت و مورد تقدیر مسئولان استانی واقع شد.

