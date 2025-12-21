به گزارش ایلنا، رحیم زارع اختلاف‌نظر و اصطکاک میان نمایندگان و مجموعه مدیران دولت، پدیده‌ای تازه و بی‌سابقه نیست و در ادوار مختلف دولت‌ها و مجالس وجود داشته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت این اختلاف‌ها و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به عاملی برای آسیب به منافع استان و ایجاد ناامیدی در میان مردم است.

وی با اشاره به اینکه شخصاً با برخی اتفاقات اخیر موافق نبوده است، افزود: از همان ابتدا از همکاران خود درخواست داشتم که روحیه وحدت و همدلی که در استان شکل گرفته بود حفظ شود. تجربه سال گذشته نشان داد که همراهی مجمع نمایندگان با استاندار و مجموعه معاونان ایشان، چه دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشت؛ به‌گونه‌ای که اعتبارات عمرانی فارس تقریباً دو برابر شد. این اتفاق، نشانه روشنی از همدلی و اتحاد بود.

زارع با تقدیر از عملکرد استاندار فارس تصریح کرد:نماینده عالی دولت در استان ، مدیری توانمند با تجربه‌ای مؤثر است. گاهی مدیری صرفاً سابقه دارد، اما تجربه مؤثر ندارد؛ در حالی که استاندار فارس هر دو ویژگی را توأمان داراست. همین تعامل سازنده میان استانداری، معاونان و مجمع نمایندگان، منجر به شکل‌گیری حرکتی بزرگ و قابل دفاع در استان شد.

وی تأکید کرد:وقتی چنین فضای همکاری تضعیف می‌شود، ناخواسته زمینه ناامیدی در میان مردم و برخی سوءاستفاده ها فراهم می‌شود. در حالی که هرگونه ناراحتی، کدورت یا ناهماهنگی، با گفت‌وگو، نشستن پای صحبت یکدیگر و تعامل قابل حل است و هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که راه‌حل نداشته باشد.

نماینده آباده، بوانات، سرچهان و خرم‌بید با اشاره به نقش رئیس و هیئت‌رئیسه مجمع نمایندگان فارس گفت:بهترین مسیر، برگزاری نشستی صمیمانه با محوریت رئیس مجمع نمایندگان استان، اعضای هیئت‌رئیسه و نمایندگان باسابقه است. استان فارس دارای ۱۸ نماینده است که چهار نفر از آنان ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس را بر عهده دارند؛ این ظرفیت بزرگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل را با گفت‌وگو حل‌وفصل کند.

زارع با بیان اینکه استان در مقطع حساسی قرار دارد، افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان، شب عید، ایام تنظیم بازار و همچنین آغاز فرآیند انتخابات شوراها قرار داریم. در چنین شرایطی، هرگونه اختلاف و ناهماهنگی می‌تواند به زیان استان تمام شود. فرمانداران، هیئت‌های اجرایی و نظارتی، همگی نیازمند آرامش، هماهنگی و انسجام هستند.

نماینده آباده، بوانات، سرچهان و خرم‌بید در مجلس با اشاره به رویکرد برد-برد در تعامل میان دولت و مجلس تصریح کرد: نگاه ما باید برد-برد باشد؛ نه دولت بازنده باشد و نه نمایندگان. در عرصه خدمت، برد و باخت سیاسی معنا ندارد. تعامل سازنده، تنها مسیر پیشرفت استان است.

زارع با دفاع از توانمندی معاون سیاسی استانداری فارس اظهار داشت:ممکن است در هر مجموعه‌ای اشتباهاتی رخ دهد؛ هیچ انسانی مصون از خطا نیست. اما نباید کارنامه مثبت، توانمندی و تجربه یک مدیر را با یک ناهماهنگی زیر سؤال برد.

وی تاکید کرد: معاونت سیاسی،امنیتی واجتماعی مدیری توانمند، با سابقه ملی و استانی است و عملکرد قابل قبولی داشته است. البته این نظر ودیدگاه شخصی من است و نه موضع رسمی مجمع.

وی با اشاره به سابقه طولانی خود در مجلس و کمیسیون تلفیق گفت:طی بیش از یک دهه حضور مستمر در کمیسیون تلفیق بودجه و ارتباط نزدیک با دستگاه‌های مختلف، به‌خوبی می‌دانم که تعامل میان قوه مجریه و مقننه تا چه اندازه در حل مسائل مؤثر است. رویکرد وزارت کشور، وزیر کشور و معاون سیاسی وی نیز مبتنی بر حفظ سرمایه اجتماعی، وحدت و تعامل با نمایندگان است.

زارع با ابراز امیدواری نسبت به شکل گیری فضای وحدت ‌همدلی بیشتر در استان افزود:فضای کلی مجمع نمایندگان استان، به سمت حل مسئله، وحدت و همدلی در حال حرکت است. با بسیاری از همکاران گفت‌وگو کرده‌ام و معتقدم اکثریت نمایندگان به دنبال حفظ دوستی، تعامل و انسجام هستند. این اتفاقات می‌تواند حتی به تلنگری مثبت برای انسجام بیشتر استان تبدیل شود.

نماینده آباده، بوانات، سرچهان و خرم‌بید در مجلس تأکید کرد: هماهنگی میان نمایندگان و مدیران اجرایی، فارغ از سلایق سیاسی، به نفع مردم است. هرجا فرماندار و نماینده در تعامل باشند، شهرستان منتفع می‌شود و هرجا ناهماهنگی باشد، مردم آسیب می‌بینند. هدف همه ما، خدمت به مردم و پیشرفت استان فارس است و ان‌شاءالله با گفت‌وگو و تعامل، این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.

