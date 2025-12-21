دبیر جبهه اصلاحات فارس خبرداد؛
اول و دوم بهمنماه؛ همایش ملی توسعه پایدار در شیراز برگزار می شود
دبیر جبهه اصلاحات استان فارس از برگزاری همایش ملی توسعه پایدار در اول و دوم بهمنماه در شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، هادی وکیلزاده در تشریح جزئیات این رویداد بزرگ علمی و راهبردی با عنوان «اقتصاد فارس؛ الزامات توسعه و حکمرانی آینده» گفت: این همایش فرصتی استثنایی برای تلاقی دیدگاههای دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی بهشمار میآید. وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، گشودن افقهای نو برای حکمرانی آینده فارس و ترسیم مسیر توسعه پایدار استان است.
مدیر اجرایی همایش ملی توسعه پایدار فارس با اشاره به ساختار علمی و تخصصی همایش، اظهار داشت: برای پوشش جامع و دقیق چالشها و ظرفیتهای موجود در استان، شش پنل تخصصی طراحی شدهاند که هرکدام به یکی از حوزههای حیاتی استان پرداخته و درصدد تحلیل و ارائه راهکارهای اجرایی خواهند بود.
وی عناوین این پنلها را جهاد کشاورزی، آب و محیط زیست،مسکن و شهرسازی،توریسم درمانی و توسعه پزشکی ، انرژی سبز، نفت و گاز،گردشگری فرهنگی و تاریخی وصنعت برشمرد وگفت:
این پنلها بهعنوان فضای گفتوگو و تبادل نظر میان صاحبنظران و تصمیمگیرندگان، نقشی اساسی در شناسایی چالشها و فرصتهای استان ایفا خواهند کرد.
مدیر اجرایی همایش تأکید کرد: این همایش صرفاً یک گردهمایی تشریفاتی نخواهد بود. پنلهای تخصصی از مدتها پیش فعالیتهای خود را آغاز کردهاند و قرار است در اول بهمنماه، نتایج نهایی این مباحث با حضور متخصصان هر حوزه، جمعبندی و بهطور عملیاتی به تصویب برسد.
وی افزود: هدف نهایی این همایش، استخراج اولویتهای حیاتی و راهبردی استان در هر بخش است که پس از تدوین نهایی، از طریق مراجع قانونی و فرآیندهای اجرایی پیگیری و به سیاستهای اجرایی تبدیل خواهند شد.
دبیر جبهه اصلاحات فارس در پایان گفت: جبهه اصلاحات بر این باور است که حکمرانی آینده باید بر اساس علم، شفافیت و مشارکت نهادهای مدنی استوار باشد. در روزهای اول و دوم بهمنماه، این همایش بستری فراهم خواهد کرد تا صدای بخش خصوصی و دغدغههای نهادهای مدنی، در کنار دانش دانشگاهی، در تصمیمسازیهای کلان برای توسعه پایدار استان فارس نقشی تأثیرگذار ایفا کند.
گفتنی است دبیرخانه همایش واقع در بلوار پاسداران، خیابان شهید آقائی، خیابان ابوالفتحی، نبش کوچه ۱/۴، آماده دریافت دیدگاهها و پیشنهادات صاحبنظران و نخبگان پیش از برگزاری این رویداد در اول بهمنماه است.