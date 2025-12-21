مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبرداد؛
توسعه شهرکهای صنعتی فارس با تملک ۶۹۰ هکتار اراضی جدید
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به روند جاری تملک اراضی در سطح استان گفت: هماکنون مراحل تملک اراضی جدید و اجرای طرحهای توسعهای در نقاط مختلف استان فارس با مشارکت امور اراضی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، مطابق قوانین و مقررات مربوطه، در دست اقدام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در نشست مشترک با مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان که با هدف بررسی آخرین وضعیت تملک اراضی، اجرای طرحهای توسعهای و ایجادی شهرکها و نواحی صنعتی و تبیین الزامات قانونی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: اجرای طرحهای توسعهای و ایجادی شهرکها و نواحی صنعتی، مستلزم هماهنگی دقیق، رعایت ضوابط قانونی و تسریع در فرآیندهای تملک اراضی است که خوشبختانه این مهم با همکاری امور اراضی در حال تحقق است.
برنهاد تصریح کرد: یکی از مهمترین طرحهای ایجادی اخیر، تملک اراضی به مساحت ۴۹۰ هکتار برای ایجاد شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در ایزدخواست آباده است که با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و در چارچوب سیاستهای کلان کشور در حوزه انرژی پاک اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین از در حال انجام بودن مراحل تملک ۲۰۰ هکتار اراضی در منطقه سورمق جهت اجرای شهرک تخصصی انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: این طرح نیز با رعایت ملاحظات فنی، زیستمحیطی و قانونی در مسیر اجرا قرار دارد.
وی ادامه داد: در خصوص ایجاد نواحی صنعتی فورگ داراب و جویم نیز فرآیندهای قانونی و اداری در حال انجام است و انتظار میرود با تسریع در تصمیمگیریها، این نواحی در آینده نزدیک به مرحله اجرا برسند.
برنهاد یکی از اولویتهای راهبردی شرکت شهرکهای صنعتی فارس را هدایت و ساماندهی طرحهای سرمایهگذاری به داخل شهرکها و نواحی صنعتی و افزایش ظرفیت اراضی صنعتی عنوان کرد و افزود: هماکنون ۶۵ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر استان ایجاد شده و تقریباً در تمامی شهرستانها حداقل یک شهرک یا ناحیه صنعتی فعال وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر مزایای قانونی و اقتصادی استقرار واحدها در شهرکهای صنعتی گفت: تجمیع واحدهای تولیدی، جلوگیری از پراکندگی طرحها، استفاده بهینه از منابع و کاهش هزینههای زیرساختی از مهمترین دلایل الزام قانونی به استقرار طرحهای صنعتی در شهرکهاست. برنهاد خاطرنشان کرد: تأمین زیرساختها بهصورت متمرکز و سرشکن شدن هزینهها میان واحدها، موجب کاهش قیمت تمامشده خدمات میشود؛ در حالی که اجرای طرحها خارج از شهرکهای صنعتی، به دلیل تأمین مستقل هر زیرساخت، در بسیاری از موارد فاقد توجیه اقتصادی است.
وی یادآور شد: بر اساس قوانین و مقررات، استقرار طرحهای تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی الزامی است، مگر در مواردی که به لحاظ ضوابط زیستمحیطی مجاز نباشند یا ظرفیت اراضی شهرکهای موجود تکمیل شده باشد.
در ادامه این نشست، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان فارس، با تأکید بر حمایت همهجانبه این مجموعه از برنامههای توسعهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس، اظهار کرد: امور اراضی استان با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، پروندههای مربوط به ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید یا طرحهای توسعهای را بهصورت ویژه، خارج از نوبت و در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار میدهد.
نبیالله یزدی افزود: هرچه همکاری در توسعه شهرکهای صنعتی افزایش یابد، به همان میزان تقاضا برای تغییر کاربری و واگذاری اراضی در خارج از شهرکها کاهش یافته و از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی، زیستمحیطی و اجرایی جلوگیری خواهد شد.
یزدی تصریح کرد: سیاست امور اراضی استان بر این اساس است که هرگونه تغییر کاربری یا واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی، منوط به اخذ استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی فارس باشد و در صورت عدم موافقت، هیچگونه واگذاری زمین یا تغییر کاربری صادر نخواهد شد .
وی در پایان تأکید کرد: توسعه هدفمند شهرکهای صنعتی و تأمین اراضی کافی برای متقاضیان، راهکار اساسی ساماندهی سرمایهگذاری و تحقق توسعه پایدار صنعتی در استان فارس است.