مدیرکل صمت استان خبرداد؛
صدور ۶۹۷ جواز صنعتی و پیشبینی ایجاد ۱۸ هزار و ۳۹۰ شغل در فارس
ثبت تراز تجاری مثبت فارس با صادرات یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلاری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با ارائه گزارشی از عملکرد ششماهه این ادارهکل از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون، از ثبت شاخصهای قابل توجه در حوزههای صنعت، معدن، تجارت داخلی و خارجی، پژوهش و محیط زیست خبر داد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به رشد چشمگیر بخش صنعت استان در ششماهه اخیر اعلام کرد: در این مدت ۶۹۷ فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شده که با پیشبینی جذب سرمایهای معادل ۴ هزار و ۲۵۶ هزار میلیارد ریال، زمینه ایجاد ۱۸ هزار و ۳۹۰ فرصت شغلی را فراهم میکند و استان فارس را از نظر اشتغالزایی پیشبینیشده در جایگاه نخست کشور قرار داده است.
وی افزود: صدور ۲۷۱ پروانه بهرهبرداری صنعتی نیز بیانگر ورود سرمایهها به مرحله اجرا و تحقق عملی اشتغال است. همچنین در هفته دولت، ۳۶ واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۳۰۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریالی افتتاح شد که برای ۲ هزار و ۴۸۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
مجرب تدوین نخستین و کاملترین نقشه راه زنجیرههای اقتصادی مزیتدار استان فارس را از اقدامات شاخص این حوزه برشمرد و گفت: این نقشه راه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان الگو به سایر استانها معرفی شده است.
وی با اشاره به اقدامات معاونت امور صنایع اظهار داشت: در سال جاری ۳۴ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار و ۵۶۹ پرونده واحدهای اقتصادی بررسی شده که منجر به صدور ۶۰۸ مصوبه شده است.
به گفته مدیرکل صمت فارس، ۷۸ درصد این مصوبات اجرایی شده و تنها ۲ درصد بدون اقدام باقی مانده است. همچنین در حوزه تأمین مالی، ۲۴ واحد صنعتی موفق به دریافت ۲ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ شدهاند.
وی ادامه داد: با احیای ۷ واحد صنعتی راکد، سرمایهای بالغ بر ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به چرخه تولید بازگشته و ۴۰ فرصت شغلی حفظ شده است.
مجرب با تأکید بر اهمیت پایداری تولید گفت: در شش ماه گذشته و با هماهنگی شرکت پخش فرآوردههای نفتی، ۲۱ میلیون لیتر انواع سوخت شامل گاز مایع، نفت کوره، نفت سفید و بنزین به واحدهای صنعتی استان تخصیص یافته است. همچنین پیگیریها برای افزایش ۲ میلیون لیتر دیگر در فصل زمستان در دستور کار قرار دارد.
بازرگانی داخلی؛ ساماندهی و حمایت از اصناف
مدیرکل صمت فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازرگانی داخلی اظهار داشت: در این بخش ۱۲۹ جلسه کمیسیون نظارت برگزار و ۶۳۲ مصوبه تصویب شده است.
وی ساماندهی مشاوران املاک را از اقدامات شاخص این حوزه دانست و افزود: این اقدام منجر به اتصال ۹۷ درصد مشاوران املاک استان به سامانه کاتب شده است. همچنین تعداد واحدهای صنفی فاقد اعتبار در سامانه نوین اصناف از ۳۴ هزار واحد به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد کاهش یافته که نشاندهنده نظمبخشی مؤثر به فضای کسبوکار صنفی است.
بازرگانی خارجی؛ تراز تجاری مثبت و توسعه دیپلماسی اقتصادی
مجرب با اشاره به وضعیت بازرگانی خارجی استان بیان کرد: بر اساس آمار هشتماهه سال جاری، استان فارس با ثبت یک میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار صادرات و ۷۷۰ میلیون دلار واردات، همچنان از تراز تجاری مثبت برخوردار است.
وی برگزاری موفق نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری از کشورهای ازبکستان، ارمنستان و اقلیم کردستان عراق و پیگیری برای استقرار دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی جنوب کشور در شیراز را از مهمترین اقدامات این حوزه عنوان کرد.
معدن؛ وصول ۳۴۳ میلیارد تومان حقوق دولتی
مدیرکل صمت فارس با اشاره به عملکرد بخش معدن استان گفت: در این بخش ۳ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال حقوق دولتی وصول شده که نقش مؤثری در تأمین منابع مالی ایفا کرده است. صدور پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری و آغاز اجرای طرح پایلوت نصب GPS و فلومتر بر ماشینآلات معدنی برای پایش مصرف سوخت، از دیگر اقدامات نوآورانه این حوزه است.
وی در ادامه به حوزه آموزش، پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: در این مدت ۴۵ پروانه تحقیق و توسعه صادر و از ۳۶ واحد صنعتی پیشرو تقدیر شده است. همچنین برنامهریزی برای راهاندازی نمایندگی ادارهکل صمت در پارک علم و فناوری استان در دستور کار قرار دارد.
مجرب افزود: در حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای نیز انعقاد تفاهمنامه سهجانبه و برگزاری همایش تخصصی ایمنی معادن، بیانگر توجه ویژه به ارتقای استانداردهای HSEE است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در پایان تأکید کرد: عملکرد ششماهه این ادارهکل نشان میدهد که با تکیه بر مدیریت فعال، برنامهمحور و مسئلهمحل، تدوین نقشههای راه استانی، استفاده از ظرفیت نخبگان و تمرکز بر محرومیتزدایی شهرستانها، الگویی موفق از توسعه متوازن و دانشبنیان در استان پیادهسازی شده است؛ مسیری که میتواند جایگاه اقتصادی فارس را در سطح ملی و منطقهای بیش از پیش ارتقا دهد.