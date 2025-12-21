مدیر کل دفتر سیاسی استاندار فارس:
مناظرات دانشجویی جلوهای از پویایی دانشگاهها و دغدغهمندی نسل جوان است
در مرحله پایانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه شیراز، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس، با تقدیر از سطح بالای مباحث مطرحشده، مناظرات دانشجویی را جلوهای از زنده بودن فضای دانشگاه و نشانهای از حضور دانشجویان فعال، تحلیلگر و آگاه دانست و تأکید کرد که برگزاری چنین رویدادهایی دستاوردی ارزشمند برای جامعه علمی و آینده کشور به شمار میرود.
به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، سید کمال علوی، در حاشیه مرحله پایانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه شیراز، با اشاره به کیفیت مباحث مطرحشده در این مسابقات اظهار داشت: مناظرات دانشجویی در حوزههای داخلی و بینالمللی، مباحث جدی و ارزشمندی را شکل داد که بیانگر زنده بودن فضای دانشگاه و حضور دانشجویان فعال، تحلیلگر و آگاه است.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس ضمن تبریک برگزاری این رقابتها، از سطح بالای گفتوگوها و گزارههای مطرحشده در مناظرات تقدیر کرد و آن را نشانهای از پویایی دانشگاهها و دغدغهمندی دانشجویان دانست.
وی افزود: نفس برگزاری مناظره، دستاوردی بزرگ و ارزشمند است و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان از دانشگاههای مختلف استان در کنار یکدیگر، اقدامی شایسته و قابل تقدیر محسوب میشود.
علوی با تأکید بر جایگاه کرسیهای آزاداندیشی در محیطهای دانشگاهی اظهار داشت: مناظره فرصتی است تا دانشجو بیاموزد با جسارت اندیشه خود را بیان کند و در عین حال دریابد که همنشینی و گفتوگو با دیدگاههای مخالف نه تنها امکانپذیر، بلکه سازنده است و چنین برنامههایی زمینه را برای پرورش روحیه گفتوگو و تابآوری در برابر نظر مخالف فراهم میآورد.
وی ادامه داد: مباحث مطرحشده در مسابقات ردهبندی و فینال نشان داد دانشجویان آزاد و آگاه، همدل با مردم و همراه با دولت، در متن جامعه حضور دارند و حرکت آنان برخاسته از نیازها و دغدغههای واقعی جامعه است. علوی تصریح کرد: آینده کشور با تفکر و اندیشه مردم و دانشجویان روشنتر خواهد شد. وقتی دانشجو دغدغه دارد و تحلیل میکند، جامعه در مسیر پویایی قرار میگیرد.
دبیر ستاد انتخابات استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد.
علوی همچنین درباره واگذاری اختیارات اجرایی به استانها شوراهای محلی اعتماد میان دولت و شهروندان به عنوان یکی از گزاره های مورد مناظره امروز بیان کرد: تفویض اختیارات در برخی حوزهها ضروری است و میتواند به کارآمدی بیشتر منجر شود، اما این امر نیازمند دقت تعیین سطح اختیارات و فراهم بودن ابزار، اعتبارات،.. وآمایش سرزمینی، نگاه متوازن و... است.
وی در خصوص یکی از گزاره های مورد مناظره امروز که معطوف به سیاست خارجی بود تأکید کرد: مؤلفههای ایدئولوژیک و ژئوپولتیک باید همزمان مدنظر قرار گیرند و تفکیک کامل این دو امکانپذیر نیست.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: در جریان جنگ دوازدهروزه، مردم ایران با وجود مشکلات و تفاوت سلایق، یکدل در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند و این همدلی سرمایه بزرگ کشور است.
وی افزود: ما ایرانی هستیم و به آن افتخار میکنیم؛ همانگونه که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بر پایه گفتمان ایدئولوژیک شکل گرفت.
سید کمال علوی در پایان خاطرنشان کرد: گفتمان شکلگرفته در مناظرات دانشجویی، نشان داد دانشجویان فعال، پویا، باسواد و دغدغهمند در دانشگاههای استان حضور دارند و همچنین سلام گرم استاندار فرهیخته فارس جناب آقای دکتر امیری را به دانشجویان و حاضرین در مراسم ابلاغ نمودند.