‌به گزارش ایلنا، مهدی شفیعیان افزود: نصب و تجهیز تعداد ١٢٨ پست هوایی با ظرفیت ٣٣ هزارکیلو ولت آمپر و صرف بیش از ٣١١۵ میلیارد ریال هزینه در مسکن ملی اجرا شده است.

وی با بیان اینکه برق‌رسانی به طرح‌های نهضت ملی مسکن یکی از اولویت‌های اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس است، تاکید کرد: در راستای تامین برق متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن، اقدامات گسترده‌ای انجام گرفته که از‌جمله آنها می‌توان به احداث پست‌های جدید برق، توسعه شبکه‌های برق، ایجاد خطوط اصلی و زیرساخت‌های لازم اشاره کرد.

‌این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به وضعیت برق‌رسانی به روستا‌های استان اشاره کرد و گفت: درحال حاضر٩١درصد روستا‌های استان از برق پایدار و مطمئن برخوردارند.

شفیعیان اضافه کرد: در سال گذشته ٦ روستا در استان فارس برق‌دار شدند که با این تعداد روستای برقدار، درحال حاضر تعداد روستا‌های برخوردار از نعمت برق درمحدوده فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به ٢٤٨٧روستا رسیده است.

‌وی، یادآورشد: در راستای طرح بهارستان تاکنون در ١٠٠٤روستای استان عملیات اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع نیروی برق انجام شده و تا پایان سال برای ٢٣٣روستای هدف دیگر نیز انجام خواهد شد.

شفیعیان در خاتمه با بیان اینکه روند برق‌رسانی به مناطق روستایی همچنان ادامه‌دارد، تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، برق‌رسانی روستایی از اولویت‌های این شرکت است و در همین راستا، توسعه شبکه توزیع برق روستا‌ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/