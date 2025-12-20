ارسال اقلام غذایی به روستاهای بخش مرکزی و علامرودشت لامرد پس از بارندگی اخیر

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرضا حق‌شناس بخشدار مرکزی لامرد با اشاره به بارش‌های شدید و مسدود شدن راه ارتباطی روستای کرزا اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اقلام غذایی مورد نیاز اهالی این روستا امروز به دست آنان رسید.

وی افزود: این عملیات با همکاری جمعیت هلال‌احمر، اداره راه و شهرسازی، حوزه مقاومت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سیگار و شورای اسلامی روستای کرزا انجام شد که از همراهی و تلاش این مجموعه‌ها قدردانی می‌کنم.

بخشدار مرکزی لامرد همچنین از فرماندار شهرستان به‌دلیل همراهی، حمایت و صدور دستورات لازم در مدیریت شرایط پیش‌آمده تشکر کرد و گفت: پیگیری مستمر و هدایت فرماندار نقش مؤثری در تسریع روند امدادرسانی و تأمین اقلام ضروری برای مردم این روستا داشت.

همچنین مریم اکبری بخشدارعلامرودشت اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید روزهای گذشته و بروز مشکلات در مسیرهای دسترسی برخی مناطق، با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، اقلام غذایی مورد نیاز به روستاهای غرب بخش علامرودشت و نیز خانوارهای عشایری ارسال و توزیع شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری نیروهای بسیج، جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های جهادی انجام شد که حضور به‌موقع و تلاش‌های جهادی آنان در شرایط بحرانی شایسته تقدیر است.

انتهای پیام/