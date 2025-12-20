خبرگزاری کار ایران
ارسال اقلام غذایی به روستاهای بخش مرکزی و علامرودشت لامرد پس از بارندگی اخیر

بخشداران مرکزی و علامرودشت لامرد از ارسال اقلام غذایی به روستای کرزا در بخش مرکزی و چند روستای غرب علامرودشت خبر دادند که بخشی از مسیرهای دسترسی آنها بر اثر بارندگی اخیر مسدود شده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرضا حق‌شناس بخشدار مرکزی لامرد با اشاره به بارش‌های شدید و مسدود شدن راه ارتباطی روستای کرزا اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اقلام غذایی مورد نیاز اهالی این روستا امروز به دست آنان رسید.

وی افزود: این عملیات با همکاری جمعیت هلال‌احمر، اداره راه و شهرسازی، حوزه مقاومت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سیگار و شورای اسلامی روستای کرزا انجام شد که از همراهی و تلاش این مجموعه‌ها قدردانی می‌کنم.

بخشدار مرکزی لامرد همچنین از فرماندار شهرستان به‌دلیل همراهی، حمایت و صدور دستورات لازم در مدیریت شرایط پیش‌آمده تشکر کرد و گفت: پیگیری مستمر و هدایت فرماندار نقش مؤثری در تسریع روند امدادرسانی و تأمین اقلام ضروری برای مردم این روستا داشت.

همچنین مریم اکبری بخشدارعلامرودشت اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید روزهای گذشته و بروز مشکلات در مسیرهای دسترسی برخی مناطق، با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، اقلام غذایی مورد نیاز به روستاهای غرب بخش علامرودشت و نیز خانوارهای عشایری ارسال و توزیع شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری نیروهای بسیج، جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های جهادی انجام شد که حضور به‌موقع و تلاش‌های جهادی آنان در شرایط بحرانی شایسته تقدیر است.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
