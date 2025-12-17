‌به گزارش ایلنا، محمدمهدی شریفی گفت: با فعال شدن سامانه بارشی از روز دوشنبه ٢٤ آذرماه، میانگین بارندگی استان فارس در سال آبی جاری تا ساعت ٦:٣٠ صبح امروز به عدد ٨٣.٦ میلیمتر رسیده است.

مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: این در حالی است که میانگین بارش در مدت مشابه سال قبل نزدیک ٤٤ میلیمتر بود، که نشان‌دهنده رشد ٩١ درصدی در این شاخص است.

شریفی میانگین بلند‌مدت بارندگی مدت مشابه استان فارس (۵٧‌ساله) را ٦٩.٤ میلیمتر اعلام و اضافه کرد: برابر آخرین اطلاعات آماری، بارش امسال نسبت به میانگین بلند‌مدت مشابه نیز بیش از ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

‌وی با یادآوری اینکه سامانه بارشی اخیر تاکنون (صبح چهارشنبه ٢٦ آذرماه) حدود ۵٧ میلیمتر به حجم بارش‌های سال آبی جاری افزوده است، گفت: این سامانه هنوز از استان خارج نشده است و امیدوار هستیم کماکان بدون هیچ آسیبی میانگین بارش‌های فارس را ارتقا دهد.

شریفی با اشاره به اینکه برای اعلام میزان تاثیر سامانه بارشی بر ورودی سد‌های در حال بهره‌برداری استان باید مدت زمانی سپری شود، گفت: تا صبح امروز مجموع ورودی سد‌های استان نسبت به شنبه ٢٢ آذرماه بیش از ٣٠٠ متر‌مکعب بر ثانیه افزایش پیدا کرده است.

مدیرروابط عمومی آب منطقه‌ای فارس با یادآوری اینکه درصد حجم آب مفید موجود در مخازن سد‌های این استان تا صبح امروز ١٤ درصد برآورد شده است، گفت: حجم آب موجود پشت سد‌های فارس حدود ٨٤٨ میلیون متر‌مکعب و حجم قابل استفاده ٣٧٢ میلیون متر‌مکعب است.

