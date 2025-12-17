خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرروابط عمومی آب منطقه‌ای استان مطرح کرد:

افزایش ٩١ درصدی بارش‌ها نسبت به سال قبل در فارس/ تاکنون خسارتی به تاسیسات و سازه‌های آبی وارد نشده است

افزایش ٩١ درصدی بارش‌ها نسبت به سال قبل در فارس/ تاکنون خسارتی به تاسیسات و سازه‌های آبی وارد نشده است
کد خبر : 1729113
لینک کوتاه کپی شد.

‌مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس از افزایش چشمگیر میانگین بارندگی سال آبی جاری در این استان براثر سامانه بارشی اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه علی‌رغم حجم خوب بارش‌ها، تاکنون هیچگونه خسارتی به تاسیسات و سازه‌های آبی وارد نشده است.

‌به گزارش ایلنا، محمدمهدی شریفی گفت: با فعال شدن سامانه بارشی از روز دوشنبه ٢٤ آذرماه، میانگین بارندگی استان فارس در سال آبی جاری تا ساعت ٦:٣٠ صبح امروز به عدد ٨٣.٦ میلیمتر رسیده است.

مدیر روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: این در حالی است که میانگین بارش در مدت مشابه سال قبل نزدیک ٤٤ میلیمتر بود، که نشان‌دهنده رشد ٩١ درصدی در این شاخص است.

شریفی میانگین بلند‌مدت بارندگی مدت مشابه استان فارس (۵٧‌ساله) را ٦٩.٤ میلیمتر اعلام و اضافه کرد: برابر آخرین اطلاعات آماری، بارش امسال نسبت به میانگین بلند‌مدت مشابه نیز بیش از ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

‌وی با یادآوری اینکه سامانه بارشی اخیر تاکنون (صبح چهارشنبه ٢٦ آذرماه) حدود ۵٧ میلیمتر به حجم بارش‌های سال آبی جاری افزوده است، گفت: این سامانه هنوز از استان خارج نشده است و امیدوار هستیم کماکان بدون هیچ آسیبی میانگین بارش‌های فارس را ارتقا دهد.

شریفی با اشاره به اینکه برای اعلام میزان تاثیر سامانه بارشی بر ورودی سد‌های در حال بهره‌برداری استان باید مدت زمانی سپری شود، گفت: تا صبح امروز مجموع ورودی سد‌های استان نسبت به شنبه ٢٢ آذرماه بیش از ٣٠٠ متر‌مکعب بر ثانیه افزایش پیدا کرده است.

مدیرروابط عمومی آب منطقه‌ای فارس با یادآوری اینکه درصد حجم آب مفید موجود در مخازن سد‌های این استان تا صبح امروز ١٤ درصد برآورد شده است، گفت: حجم آب موجود پشت سد‌های فارس حدود ٨٤٨ میلیون متر‌مکعب و حجم قابل استفاده ٣٧٢ میلیون متر‌مکعب است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری