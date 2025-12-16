به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در عصر تحولات نوین و به‌ویژه در دوران هوش مصنوعی، تأکید کرد: دولت‌ها بدون نقش‌آفرینی این تشکل‌ها قادر به تحقق اهداف ترسیم‌شده نخواهند بود.

حجت‌الله رضایی با تمجید از عملکرد و توانمندی سازمان‌های مردم‌نهاد استان فارس، بر ضرورت ارتقای مشارکت اجتماعی و پرهیز این تشکل‌ها از ورود به بازی‌های سیاسی تأکید کرد و نقش آنان را در مطالبه‌گری از دولت و مسئولان برجسته دانست.

پس از سخنان نامزدها و ارائه دیدگاه‌های آنان، رأی‌گیری از نمایندگان تشکل‌های حاضر انجام شد و در پایان، محمدعلی فهیمی و محمدرضا پاسداری به‌عنوان اعضای اصلی و محمدباقر همت به‌عنوان عضو علی‌البدل شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان فارس انتخاب شدند.

انتهای پیام/