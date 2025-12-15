در ۸ ماهه نخست امسال صورت گرفت؛
تخصیص ۶.۶ همت عوارض به مدیریت شهری، روستایی و عشایر و بخش بهداشت و سلامت فارس
مدیر کل امور مالیاتی استان فارس از تخصیص عوارض مالیاتی به منظور تقویت مدیریت شهری و روستایی و عشایر همچنین بخش سلامت استان در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری با اعلام این خبر اظهار داشت:در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کمک به توسعه زیرساختها، در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده و سایر عوارض قانونی به حساب نهادهای ذیربط در استان فارس واریز شده است.
وی افزود: این رقم بیسابقه که بیانگر توجه به توسعه متوازن استانی است، میان شهرداریها، دهیاریها و اداره کل امور عشایر استان فارس توزیع گردیده و به طور قطع نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد داشت.
منتظری با اشاره به سهم کلانشهر شیراز از این تخصیص، تصریح کرد: از کل این مبلغ، یکهزار و ۵۵۰ میلیارد تومان مستقیماً به حساب شهرداری شیراز واریز شده تا صرف پروژههای شهری و خدماترسانی به شهروندان این کلانشهر شود.
مدیر کل امور مالیاتی فارس در پایان به بخش دیگری از تخصیصهای مهم اشاره کرد و گفت: علاوه بر این تخصیصها، مبلغ یکهزار و ۳۸۰ میلیارد تومان نیز به صورت مجزا و کاملاً هدفمند، برای تقویت و توسعه بخش سلامت و بهداشت و درمان استان فارس تخصیص و واریز شده.