کشف و شناسایی ٤۵٣ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز دارایی از ابتدای امسال

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و کشف دستگاه‌های غیر‌مجاز استخراج رمز دارایی در استان فارس با جدیت ادامه‌دارد، افزود: به‌منظور سهولت در اخذگزارش‌های مردمی در این زمینه، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راه‌اندازی شده است که مردم استان فارس به‌واسطه آن می‌توانند از طریق ارسال پیامک، مراکز غیر‌مجاز را گزارش نمایند و از پاداش ریالی مربوطه، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

‌جلایر در تشریح مضرات استخراج غیر‌مجاز رمز دارایی بیان داشت: این کار علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه برق، باعث ایجاد نوسان، کاهش ولتاژ و مشکلات بهره‌برداری در شبکه برق می‌شود که در‌نهایت مردم و مشترکان را دچار مشکل می‌ سازد.

وی به عواقب استفاده از دستگاه‌های غیر‌مجاز رمز دارایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: استفاده غیر قانونی از برق برای استخراج رمز ارز موجب قطع برق و جریمه‌های سنگین خواهد شد و متخلفان علاوه بر پرداخت خسارت به شبکه، با پیگرد قضایی و مجازات قانونی روبه‌رو می‌شوند.

‌این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از امحاء ١٠٠٠ دستگاه غیر‌مجاز استخراج رمز دارایی از ابتدای سال‌جاری تاکنون در این استان خبر داد و گفت: امحاء این دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از بازگشت دوباره به چرخه تولید رمز ارز غیر‌مجاز و اخلال در تامین برق پایدار، جلوگیری از هدر‌رفت انرژی و تامین رفاه عمومی به جد پیگیری و انجام می‌شود.

‌مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه تصریح کرد: استخراج غیر قانونی رمز دارایی هم منافع ملی را تهدید می‌کند و هم پایداری شبکه برق را به خطر می‌اندازد، از این‌رو با همکاری نزدیک با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی، برخورد قاطع با این پدیده نامطلوب و برخورد با متخلفان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/