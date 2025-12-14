اصناف عامل گرانی نیستند / تضمین ثبات قیمت میوه و خشکبار در آستانه شب یلدا

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی با بیان اینکه مردم نباید کاسب را عامل گرانی بدانند، افزود: اصناف در واقع حلقه آخر زنجیره توزیع کالا هستند و نقشی در گرانی ندارند، چراکه کالا با قیمت بالا به دست آن‌ها می‌رسد و کسبه صرفاً با سود حدود ۱۰ درصدی اقدام به فروش می‌کنند. با این حال، چنانچه تخلف یا گران‌فروشی از سوی واحدهای صنفی مشاهده شود، در جریان نظارت‌ها و بازرسی‌ها به‌صورت قاطع با متخلفان برخورد خواهد شد؛ برخوردی که جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های صنفی در استان اظهار کرد: بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی در شیراز ذیل ۷۷ اتحادیه صنفی فعالیت دارند و ۳۷ اتاق اصناف شهرستانی و ۶۵۰ اتحادیه در سراسر استان همکاری مطلوبی با اتاق اصناف مرکز استان دارند. در همین راستا، با تلاش ۱۲۰ بازرس در شیراز و ۴۰۰ بازرس در سایر نقاط استان، به‌همراه بازرسان افتخاری و گشت‌های مشترک با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس، بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس، جهاد کشاورزی استان و دیگر دستگاه‌ها، رصد مستمر بازار در حال انجام است. جوانمردی همچنین از همکاری و تعامل مطلوب اداره‌کل تعزیرات حکومتی فارس و اداره نظارت بر اماکن عمومی قدردانی کرد.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه با ارائه آماری از بازرسی‌های انجام‌شده گفت: در شش ماه گذشته، ۳۷ هزار و ۱۹۷ بازرسی در سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۱۷۸ پرونده تخلف به ارزش ۷۰ میلیارد تومان شده است. از این میزان، در شهر شیراز ۱۵ هزار بازرسی و حدود ۵ هزار پرونده تخلف به ارزش ۴۲ میلیارد تومان به ثبت رسیده که نشان‌دهنده عزم جدی اتاق اصناف در اولویت‌بخشی به نظارت و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مردم است.

وی به اجرای طرح ویژه بازرسی بازار در آستانه روز مادر و شب یلدا نیز اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، ۳۵۰ اکیپ بازرسی به‌صورت روزانه بازار را رصد می‌کنند و به مردم اطمینان می‌دهیم در این ایام شاهد افزایش قیمت میوه، تره‌بار، خشکبار و ملزومات شب یلدا نخواهیم بود. شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش یا تخلف را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن ۳۲۳۴۰۰۰۰ اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

جوانمردی همچنین از برگزاری جلسات تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: با هدف تأمین رضایت مردم و در تعامل با دستگاه‌های مرتبط، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای تأمین مرغ، خرما و سایر اقلام مورد نیاز ماه رمضان آغاز شده و قیمت‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شود. بار دیگر تأکید می‌کنیم که اصناف در قیمت‌گذاری کالاهایی که از کارخانه خارج می‌شوند نقشی ندارند و تنها با سود اندک خود اقدام به عرضه می‌کنند.

وی درباره قیمت برنج نیز توضیح داد: از آنجا که فروش برنج در بازار به‌صورت روزانه انجام می‌شود و موجودی آن معمولاً ظرف سه روز به پایان می‌رسد، محموله‌های جدید با نرخ جدید عرضه می‌شوند، اما برنج‌هایی که پیش‌تر و با قیمت پایین‌تر خریداری شده‌اند، باید با نرخ قبل به فروش برسند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، به سفر دکتر امیری استاندار فارس به ازبکستان در قالب هیئت تجاری اشاره کرد و گفت: این سفر، ابتکاری مطلوب برای توسعه واردات و صادرات استان بود.

در این هیئت به‌عنوان نماینده اتاق اصناف مرکز استان حضور داشتیم و درباره واردات حبوبات به فارس و صادرات مصالح ساختمانی به ازبکستان تبادل نظر شد. در ادامه این تعاملات، هیئت تجاری ازبکستان نیز به‌تازگی با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی به استان فارس سفر کرده‌اند.

