مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس :
پژوهش بدون اطلاعرسانی مؤثر بیمعناست / هفته پژوهش فارس با ۱۰۰ برنامه شاخص برگزار میشود
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس شعار محوری امسال را سرمایهگذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری اعلام کرد و گفت: هیچ پیشرفتی بدون پژوهش و هیچ پژوهش مؤثری بدون اطلاعرسانی دقیق و فراگیر امکانپذیر نیست و رسانهها با پرسشهای هوشمندانه خود موتور محرک پیشرفت علمی جامعه محسوب میشوند.
به گزارش ایلنا، مجید میکائیلی امروز ۲۰ آذرماه در نشست خبری با خبرنگاران با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در تبیین فعالیتهای علمی استان اظهار کرد: رسانهها روشنگران مسیر دانش هستند و نقشی تعیینکننده در تبدیل پژوهش به گفتمان عمومی دارند.
وی با اشاره به برنامهریزی هفته پژوهش از ۲۲ تا ۲۷ آذر گفت: انتظاری جدی وجود دارد که دستاوردهای پژوهشگران، معلمان، نخبگان و خلاقان استان بهدرستی معرفی شود.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس با تقدیر از همکاری رسانههای تخصصی حوزه علم و فناوری و همچنین مجتمع علم و فناوری اسوه فارس، دستیابی به مرجعیت علمی و حل مسائل استان و کشور را دو مأموریت اصلی این مجموعه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه نهضت و خیزش علمی، محور فعالیتهای بسیج علمی است، افزود: تمرکز بر ظرفیتهای محلی، روستاها تا شهرستانها میتواند جهشی جدی در پایگاههای علمی و مراکز رشد ایجاد کرده و فارس را به سمت مرجعیت علمی سوق دهد.
به گفته میکائیلی، رشد حوزههای نوظهور همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، متاورس و کوانتوم، نیازمند شاخصگذاری دقیق و تلاش مضاعف است و فارس در یک سال اخیر هم در اکوسیستم نوآوری دستاوردهایی داشته و هم با چالشهایی مانند فاصله علم و صنعت و سهم بودجه پژوهشی مواجه بوده است.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس از برنامهریزی نزدیک به ۱۰۰ عنوان برنامه شاخص برای هفته پژوهش خبر داد و با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ مرکز علمی و ۴۰۰ شرکت دانشبنیان در فارس گفت: هرچه ارتباط اصحاب رسانه با مجموعههای علمی نزدیکتر شود، انعکاس اخبار حوزه فناوری با کیفیت بالاتری رقم خواهد خورد.
وی در ادامه به برخی اقدامات یک سال گذشته بسیج علمی اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز رشد در شهرستانها، تمرکز بر حل مسائل استان، و حمایت از الگوهای موفق علمی از جمله رویکردهای اصلی بوده است.
میکائیلی با بیان اینکه رویداد «تا ثریا» در حوزه کسبوکارهای فناورانه گردشگری نقطه آغاز است نه پایان، افزود: حمایت از تیمهای استارتاپی و فعالان دانشبنیان در دوران پسا رویداد تداوم خواهد داشت.
وی از راهاندازی بنیاد حقوق و فناوری با همکاری بسیج حقوقدانان خبر داد و گفت: کاربرد ابزارهای نو مانند هوش مصنوعی در حوزه حقوقی میتواند به رویدادی ملی تبدیل شود.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس با تشریح برنامههای پیشِرو اظهار کرد: امسال جشنواره شهید چمران، جشنواره جهادگران علم و فناوری، رویداد ملی بانوان مهندس و تجلیل از اساتید و پژوهشگران مسئلهمحور برگزار میشود. همچنین کتاب شهدای علمی فارس بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه بهروزرسانی و در هفته پژوهش رونمایی خواهد شد.
به گفته وی، شهرستانهای فارس نیز همایشها، تجلیلها و رونماییهای متعدد علمی خواهند داشت و پوستر حمایتی صدرا بهعنوان رویدادی برای شناسایی و توانمندسازی تیمهای استارتاپی و شرکتهای نوپا معرفی میشود.
میکائیلی در بخشی از سخنان خود نسبت به برگزاری هفته پژوهش توسط برخی دستگاهها در تاریخهای ۸، ۹ و ۱۰ آذر خارج از تقویم رسمی انتقاد کرد و گفت: این موضوع برای افکار عمومی و حتی فعالان حوزه پژوهش سؤالبرانگیز است؛ چراکه هفته پژوهش براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی از ۲۲ تا ۲۷ آذر تعریف شده است.
وی تأکید کرد: سازمان بسیج علمی فارس با نگاه الگوآفرینی، حمایت از نخبگان جوان و تمرکز بر حل مسائل استان، تلاش میکند سهم علم و فناوری در توسعه فارس را افزایش دهد و با همراهی رسانهها مسیر تحقق مرجعیت علمی را هموارتر سازد.
سبد خدمات علمی بسیج در دسترس همه مردم فارس است
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس با تشریح ابعاد مختلف خدمات این سازمان در استان گفت: سبد گستردهای از خدمات علمی برای تمامی خانوارها فراهم شده و مهم آن است که افراد بهموقع از این ظرفیتها مطلع شوند.
وی تأکید کرد: حتی یک جوان در دورافتادهترین روستای فارس میتواند از خدمات علمی بهرهمند شود؛ در حالی که ممکن است همسایه او در یک شهر بزرگ، به دلیل عدم اطلاع، از این فرصتها بیبهره بماند.
میکائیلی با اشاره به مصادیق این خدمات افزود: برخی طرحهای کلان همچون طرح کسب خدمت و کسر خدمت علمی حتی برای مشمولان خدمت وظیفه در مناطق دوردست قابل استفاده است، در حالی که برخی افراد در کلانشهرها با وجود داشتن ایدههای ارزشمند به دلیل ناآشنایی با مسیرهای حمایتی از این ظرفیتها استفاده نمیکنند.
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس با اشاره به محورهای پنجگانه نهضت و خیزش علمی در استان اضافه کرد: شبکهای از مخاطبان و پشتیبانان در سطح استان فعالیت میکنند و طرحهای مختلفی همچون طرح کسب خدمت، طرح شهید آشتیانی، طرح شهید چمران، طرح باقرالعلوم و طرح علوم انسانی در چارچوب یک بسته جامع حمایتی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه ظرفیت ارائه خدمات علمی در استان بسیار گسترده است، تأکید کرد: کیفیت خدمات در بالاترین سطح قرار دارد اما آنچه اهمیت دارد آگاهی جامعه از این ظرفیتهاست.برخی خدمات که دستگاههای دیگر قادر به ارائه آن نیستند توسط بسیج علمی در دسترس قرار گرفته و این سازمان تلاش میکند سبد خدمات علمی خود را توسعه دهد.
وی ادامه داد: هدف ما ایجاد پیوند مؤثر بین اکوسیستم نوآوری فارس و جامعه نخبگانی برای رسیدن به تولید علم، افزایش قدرت دانشی و حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی است.
میکائیلی با اشاره به ضرورت تبدیل پژوهشهای کاربردی به پروژههای عملیاتی گفت: هماهنگی بسیار خوبی بین مراکز فناوری، پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها در فارس ایجاد شده و توسعه پارکهای علم و فناوری در شهرستانها فرصتهای جدیدی برای بهرهمندی نخبگان و جوانان فراهم کرده است.
وی در ادامه به فعالیت «هلدینگ پیشگامان بسیج» اشاره کرد و آن را مجموعهای دانست که از طرحهای سرمایهگذاران و سرمایهپذیران به صورت جدی حمایت میکند.
به گفته مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس، این هلدینگ درگاههای مشخصی برای دریافت طرحها دارد و نمایندگان آن آمادگی دارند طرحها را بررسی و حمایتهای بلاعوض را پیگیری کنند.
میکائیلی که مدیر اجرایی باشگاه فجر سپاسی نیز هست، از برنامهریزی برای ایجاد یک سیستم یکپارچه خارج از زمین فوتبال خبر داد که دستاوردها و فعالیتها را در یک پلتفرم ارائه خواهد کرد.