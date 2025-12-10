برگزاری دوره تخصصی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه شیراز
دوره سهروزه «تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد»، با استقبال گسترده شرکتکنندگان در مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این دوره تخصصی که به همت و میزبانی مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه شیراز، با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان کشور ترتیب یافت؛ ۱۷ تا۱۹ آذرماه برگزار شد.
این دوره با هدف کلان کاهش نرخ بروز اعتیاد در محیطهای چهارگانه و پیشگیری از آسیبهای ناشی از آن در جامعه، از طریق آموزش مربیان پیشگیری مبتنی بر شواهد علمی برگزار شد و مخاطبان آن، جمعی از مدیران و کارشناسان عملیاتی دستگاههای عضو کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، سایر دستگاههای متولی، کنشگران و اعضای سازمانهای مردمنهاد (سمنهای) فعال در حوزه پیشگیری بودند.
دکتر محبوبه البرزی، رئیس مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه شیراز، در حاشیهی این رویداد بر ضرورت مقابله هوشمند و علمی با پدیده اعتیاد تأکید و اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی و ابعاد گسترده آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مواد، نیازمند تربیت نیروهای متخصص، آگاه و مجهز به آخرین روشهای علمی برای پیشگیری اولیه در سطح جامعه هستیم. این دوره، سرمایهگذاری بر روی نیروهای انسانی است که میتوانند بهعنوان تسهیلگر و مربی، تأثیر مستقیمی در آگاهیبخشی و افزایش تابآوری گروههای هدف داشته باشند.
رئیس مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه شیراز در تشریح اهداف فرعی دوره به موضوع آموزش و توانمندسازی گروههای مختلف کانونهای هدف برای ارتقای دانش و مهارت آنان؛ کاهش عوامل خطر و تقاضای مصرف مواد و افزایش عوامل محافظتی با توجه به گروههای سنی (کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال و سالمند) و با حساسیت جنسیتی؛ ارتقای خودمراقبتی در فضای مجازی بهعنوان بستری اثرگذار و تبیین نقش مراقبین اصلی؛ استفاده از روشهای نوین آموزشی برای افزایش اثربخشی فرآیند تربیت کادر، تشکیل شبکهای منسجم از مربیان پیشگیری از اعتیاد برای گسترش دامنه نفوذ برنامهها و نظارت و ارزشیابی مستمر بر فرآیند آموزش اشاره کرد.
براساس برنامه اعلام شده، به شرکتکنندگانی که دوره را با موفقیت به پایان رساندند، گواهینامه معتبر با اعتبار دو ساله از سوی برگزارکنندگان اعطا خواهد شد. تمدید این گواهینامه نیز مستلزم شرکت در دورههای بازآموزی است.