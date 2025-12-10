مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز فارس خبرداد؛
اجرای طرح نظارتی ویژه روز مادر و شب یلدا/ رصد بازار شیراز با مشارکت ٣۵٠ بازرس
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس از اجرای طرح نظارتی اتاق اصناف مرکز استان فارس ویژه روز مادر و شب یلدا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم قاسمی ضمن گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و همچنین نزدیک بودن شب یلدا گفت: با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم در بازار در این مناسبتها، طرح نظارتی ویژه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و همچنین شب یلدا از تاریخ ١٧ آذر آغاز شده و تا یک دیماه ادامه خواهد داشت.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: این طرح با همکاری اتاق اصناف مرکز استان فارس، کارشناسان اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز، اداره کل تعزیرات حکومتی فارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی استان، بهداشت و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس در قالب گشتهای مشترک در دو نوبت صبح و عصر برگزار میشود.
وی همچنین اعلام کرد: در طرح مذکور، نظارت بر صنوف هدف که شامل آجیل و خشکبار، میوه و تره بار، مواد پروتئینی، خرازان، گلفروشان، قنادان، فروشندگان کیف و کفش، پارچه، پوشاک و آرایشگران زنانه میباشد، صورت میپذیرد که در همین راستا نرخ عرف و پیشنهادی آجیل و خشکبار و گل نیز تهیه شده است.
به گفته قاسمی از اقدامات انجام شده قبل از این طرح نظارتی نیز میتوان به برگزاری جلسات توجیهی با اتحادیههای صنوف ذکر شده اشاره کرد که مقرر شد تذکرات لازم درخصوص درج قیمت، ارائه فاکتور خرید به بازرسان و نصب نرخ نامه به اعضا اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به هدف این طرح نیز اظهار کرد: طرح نظارتی شب یلدا و روز مادر با هدف جلوگیری از گران فروشی، کمفروشی و تخلفات بهداشتی و... در جهت رعایت حقوق مصرفکنندگان به انجام میرسد و این طرح با مشارکت ٣۵٠ بازرس در قالب اکیپهای دو نفره برگزار میشود.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس افزود: در سطح شهر شیراز همزمان با دفتر مرکزی واحد بازرسی، دفتر بازرسی مستقر در منطقه شمال غرب (صدرا) و دفتر بازرسی مستقر در بازار وکیل درخصوص طرح مذکور فعالیت دارند و جهت ارائه خدمات به کسبه و مردم شریف آمادگی کامل دارند.
وی درخصوص برخورد با تخلفات احتمالی نیز گفت: باتوجهبه اولویت در برخورد و بازدارندگی لازم، در صورت بروز تخلفات صنفی پروندههای متشکله از طریق سامانه به اداره کل تعزیرات حکومتی فارس ارسال شده و در سریعترین زمان در شعب ویژه بررسی می شود؛ همچنین بهمنظور نظارت حداکثری بر روند توزیع و فروش کالا، تیمهای بازرسی در مراکز عمده خرید کالا و میدان میوه و تره بار مستقر میباشند و همشهریان عزیز میتوانند شکایات خود را از طریق شماره گزارش مردمی ٣٢٣٤٠٠٠٠ و ١٢٤اعلام کنند.