خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد؛

سالانه حدود ۵٠هزار تن قیر در راه‌های فارس مصرف می‌شود/ضرورت تغییر نگرش در حوزه حمل‌و‌نقل و ارتقای کیفیت آسفالت

سالانه حدود ۵٠هزار تن قیر در راه‌های فارس مصرف می‌شود/ضرورت تغییر نگرش در حوزه حمل‌و‌نقل و ارتقای کیفیت آسفالت
کد خبر : 1725591
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در همایش قیر و آسفالت با اشاره به سهم بالای راه‌های فارس در شبکه حمل‌ونقل کشور، تغییر رویکرد از حمل‌ونقل جاده‌ای به ریلی و هوایی و استفاده از فناوری‌های نوین قیر و آسفالت را ضروری دانست.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی  در همایش  قیر و آسفالت گفت:استان فارس حدود ۱۰ درصد از طول راه‌های کشور را در اختیار دارد؛ به‌طوری‌که با بیش از ۲۳ هزار کیلومتر راه، از نظر طول مسیرها، رتبه اول کشور و از نظر پروژه‌های بزرگراهی، دومین استان کشور هستیم.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل در کشور به‌صورت متوازن پیش نرفته افزود:۹۵ درصد حمل‌ونقل کشور و استان فارس جاده‌ای و خودرومحور است و تنها ۵ درصد سهم حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. این تمرکز نامتوازن باعث افزایش تلفات جاده‌ای و کاهش عمر راه‌ها شده است؛ چون بیشترین تردد بار از جاده انجام می‌شود، درحالی‌که اگر برنامه‌ریزی درست‌تری انجام می‌شد، بخش قابل‌توجهی از بار می‌توانست توسط ریل جابه‌جا شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به عمر کم آسفالت در کشور اظهار کرد:عمر متوسط آسفالت در کشور حدود سه سال است، درحالی‌که در بسیاری از کشورها بیش از ۱۲ سال عمر می‌کند. این اختلاف نشان‌دهنده فرسودگی فناوری‌های اجرا و دستگاه‌های تولید آسفالت است که باعث می‌شود کیفیت پخش و تولید آسفالت در استاندارد مطلوب نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصرف سالانه قیر در راه‌های فارس اشاره کرد: سالانه حدود ۵٠هزار تن قیر در راه‌های استان مصرف می‌شود؛ و ۵ هزار تن در بافت‌های فرسوده البته نیاز ما بسیار بیشتر است اما محدودیت اعتباری اجازه افزایش را نمی‌دهد. بخش دیگر این مصرف در حوزه راهداری و دیگر توسط شهرداری‌ها مصرف می‌شود.

‌مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به ضرورت بهسازی و تعمیر به‌موقع محورها گفت:اگر در سال‌های ابتدایی آسیب مسیرها نسبت به بهسازی اقدام شود، هزینه آن یک‌سوم تا یک‌پنجم هزینه ترمیم پس از تخریب کامل خواهد بود. بنابراین استفاده از قیرهای اصلاح‌شده و پلیمری می‌تواند هزینه نگهداری محورها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری