به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی در همایش قیر و آسفالت گفت:استان فارس حدود ۱۰ درصد از طول راه‌های کشور را در اختیار دارد؛ به‌طوری‌که با بیش از ۲۳ هزار کیلومتر راه، از نظر طول مسیرها، رتبه اول کشور و از نظر پروژه‌های بزرگراهی، دومین استان کشور هستیم.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل در کشور به‌صورت متوازن پیش نرفته افزود:۹۵ درصد حمل‌ونقل کشور و استان فارس جاده‌ای و خودرومحور است و تنها ۵ درصد سهم حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. این تمرکز نامتوازن باعث افزایش تلفات جاده‌ای و کاهش عمر راه‌ها شده است؛ چون بیشترین تردد بار از جاده انجام می‌شود، درحالی‌که اگر برنامه‌ریزی درست‌تری انجام می‌شد، بخش قابل‌توجهی از بار می‌توانست توسط ریل جابه‌جا شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به عمر کم آسفالت در کشور اظهار کرد:عمر متوسط آسفالت در کشور حدود سه سال است، درحالی‌که در بسیاری از کشورها بیش از ۱۲ سال عمر می‌کند. این اختلاف نشان‌دهنده فرسودگی فناوری‌های اجرا و دستگاه‌های تولید آسفالت است که باعث می‌شود کیفیت پخش و تولید آسفالت در استاندارد مطلوب نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مصرف سالانه قیر در راه‌های فارس اشاره کرد: سالانه حدود ۵٠هزار تن قیر در راه‌های استان مصرف می‌شود؛ و ۵ هزار تن در بافت‌های فرسوده البته نیاز ما بسیار بیشتر است اما محدودیت اعتباری اجازه افزایش را نمی‌دهد. بخش دیگر این مصرف در حوزه راهداری و دیگر توسط شهرداری‌ها مصرف می‌شود.

‌مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به ضرورت بهسازی و تعمیر به‌موقع محورها گفت:اگر در سال‌های ابتدایی آسیب مسیرها نسبت به بهسازی اقدام شود، هزینه آن یک‌سوم تا یک‌پنجم هزینه ترمیم پس از تخریب کامل خواهد بود. بنابراین استفاده از قیرهای اصلاح‌شده و پلیمری می‌تواند هزینه نگهداری محورها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

