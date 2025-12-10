برگزاری همایش ریحانهالنبی در شهرستان مهر؛
جشنواره ریحانهالنبی پیوند فرهنگ و معارف اسلامی است/جایگاه زن در اسلام نشانه تکامل جامعه است
همایش ریحانهالنبی امروز ١٩ آذر با حضور مسئولان شهری، استانی و کشوری در شهرستان مهر فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، آیتالله جوادی آملی در پیام خود به همایش «ریحانهالنبی» با تبیین مفهوم کوثر گفت: کوثر تنها کثرت نیست، بلکه کثرتی است که تحت هدایت رهبران بزرگ و در مسیر وحدت قرار دارد؛ تفاوت آن با تکاثر در همین نکته اساسی است.
وی در این پیام تأکید کرد: کثرتی که در آن منفعت باشد و افراد قلیل آن را رهبری کنند، کوثر نام دارد. این کثرت، تودهای رها و بیسامان نیست، بلکه جمعیتی است که با رهبری خردمندان و بزرگان هدایت میشود.
آیتالله العظمی جوادی آملی افزود: کوثر با تکاثر تفاوت دارد؛ تکاثر صرفاً افزایش عددی و بیهدف است، اما کوثر کثرتی است که زیرمجموعه وحدت و هدایت عزیزان راهنما قرار میگیرد، چنین کثرتی میتواند منشأ برکات علمی، فرهنگی و اجتماعی باشد.
وی با اشاره به نقش بخشهای مختلف جامعه خاطرنشان کرد: شایسته است که بخشهای علمی، میانی و توده مردم، بهویژه در حوزههای فرهنگی، در این مسیر قرار گیرند، خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد اوجگیری این حرکت در میان مردم بودهایم.
آیتالله جوادی آملی با تأکید بر ضرورت حفظ کوثر گفت: کوثر تنها کثرت نیست، بلکه کثرتی است که با هدایت بزرگان و انتقال علم به دیگران معنا پیدا میکند؛ اگر این تراوش علمی به جامعه نرسد، کوثر تحقق نمییابد.
وی در ادامه پیام خود خاطرنشان کرد: کوثر عبارت است از گروهی که افراد فراوانی را تربیت میکنند و این تربیت باید به دیگران منتقل شود. اگر علم و هدایت در حصار خود باقی بماند و به جامعه نرسد، کوثر نیست.
فرهنگ ایران با آموزههای حضرت زهرا(س) و اهل بیت پیوند خورده است
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همایش ریحانهالنبی شهرستان مهر با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در فرهنگ ایرانی، تأکید کرد که تاریخ و تمدن ایران همواره با خرد، شعر و محبت اهل بیت(ع) گره خورده است.
احمد مسجدجامعی اظهار داشت: حضرت زهرا(س) وجوه متعددی دارد که بخشی از آن با فرهنگ این سرزمین عجین شده و ما را در پیوستگی تاریخ ایران قرار میدهد.
وی با اشاره به سابقه تمدنی ایران افزود: ایران بیش از یکهزار و ٤٠٠سال تمدن دارد و ایرانیان هرگز مشرک نبودهاند. نمایندگان زرتشتی به عنوان پیروان ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و در تاریخ ایران هیچگاه بتخانهای وجود نداشته است. برخی بزرگان نیز کوروش، بنیانگذار تمدن ایران را از جمله شخصیتهایی میدانند که نام مبارکشان در قرآن کریم آمده است. همچنین فردوسی حکیم، روایتگر تاریخ ایران، به تعبیر آیتالله جوادی آملی شایسته عنوان حکیم است زیرا ملاک سخنش خرد است.
مسجدجامعی ادامه داد: ایران در جهان به سرزمین شعر شناخته میشود و در میان شاعران، فردوسی جایگاه ویژهای دارد که بر خرد تأکید میکند. در چنین فضایی، گفتار پیامبر اسلام(ص) تجلی فرهنگی یافته و ایرانیان محبت اهل بیت(ع) را برگزیدهاند.
وی خاطرنشان کرد: ایرانیان دین اسلام را پذیرفتند اما سیاستهای اعراب، روم و شرق و غرب را نپذیرفتند. آنچه پذیرفته شد، سیادت کسانی بود که شایسته بودند. دانش، جوانمردی و شیوه زندگی را از اهل بیت(ع) آموختیم و اگر بخواهیم ایران را توصیف کنیم، بخشی از آن در شعر جلوهگر میشود.وزیر اسبق دولت اصلاحات گفت: با بیان اینکه محوریت صلوات خاصه فاطمه(س)، بیان کرد: اما قطعا پیامبر(ص) بالاتر است اما نقطه وصل امامت و رسالت زهرای مرضیه(س) است، این سر پنهان است.
وی افزود: گرایش های دینی در حوزه های مختلف کاهش پیدا کرده اما در مورد دوست داری اهل بیت(ع) کاهش پیدا نکرده است نکته ای است که می توانیم آن را محور وحدت قرار دهیم، ایران دوستی و اعتقاد به این خاندان کاهش پیدا نکرده است، ایرانیان این خاندان را در فرهنگ خود آورده اند و آن را یگانه کرده اند.
جایگاه زن در اسلام نشانه تکامل جامعه است
امام جمعه اهل سنت شهرستان خنج نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت مقام زن در اسلام گفت: دین خدا با بزرگانش تقویت میشود و ورود زن در زندگی مردم نشانه تکامل جامعه است.
شیخ عبدالصمد ابونجمی اظهار داشت: جایگاه زن جایگاه بزرگی است و این روز را بزرگ میدانیم. دین خدا با بزرگانش تقویت پیدا میکند و همانگونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودند، نیمه دین انسان با ازدواج کامل میشود، یعنی حضور زن در زندگی مردم نشانه تکامل اوست.
وی با اشاره به نقش دختران پیامبر اسلام(ص) در تاریخ افزود: حضرت زینب(س) نخستین دختر پیامبر بود که مصائب بسیاری را تحمل کرد و در جنگ بدر به اسارت درآمد. دختر دوم پیامبر، رقیه، پیش از بعثت به دنیا آمد. امکلثوم سومین دختر پیامبر بود که چند سال از حضرت فاطمه(س) بزرگتر بود. حضرت فاطمه(س) نیز آخرین دختر رسول خدا بود که ١٣سال در کنار پدر در مکه زندگی کرد و پس از جنگ بدر ازدواج مبارک با امام علی(ع) انجام شد.
امام جمعه خنج خاطرنشان کرد: محبتی که در آن زمان میان اهل بیت(ع) و جامعه ایجاد شد باید امروز نیز درسآموز ما باشد و در زندگی اجتماعی و دینی خود از آن الگو بگیریم.
جشنواره ریحانهالنبی پیوند فرهنگ و معارف اسلامی است
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس هم گفت: این جشنواره از سال ۹۵ تاکنون با حضور سفیران قرآنی، ادیبان و اسلامشناسان برگزار شده و امسال با محوریت صحیفه سجادیه ادامه یافته است.
بهزاد مریدی اظهار داشت: نهمین سال است که به نام بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) گرد هم آمدهایم. این جشنواره از سال ۹۵ آغاز شد و هر سال با موضوعی تازه در حوزه معارف اسلامی برگزار شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته سفیران قرآنی، نهجالبلاغه در اندیشه اسلامشناسان، قرآن از منظر جهان اسلام و رسالهالحقوق محور برنامهها بودند و امسال نیز صحیفه سجادیه موضوع اصلی جشنواره است.
مریدی تأکید کرد: حضور سفیران قرآنی، ادیبان و فضلا در این رویداد نشاندهنده جایگاه والای حضرت زهرا(س) در فرهنگ و اندیشه اسلامی است و جشنواره ریحانهالنبی توانسته پیوندی میان فرهنگ، هنر و معارف دینی ایجاد کند.
همایش ریحانهالنبی نماد وحدت و همدلی در جنوب کشور
فرماندار شهرستان مهر هم در همایش ریحانهالنبی با تبریک ولادت حضرت زهرا(س) و مقام زن، این رویداد را فرصتی برای نمایش وحدت و همدلی مردم جنوب کشور دانست و از تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین موسوی لاری در برگزاری این همایش قدردانی کرد.
مصطفی غلامپور گفت: حجتالاسلام والمسلمین موسوی لاری نعمتی بزرگ برای منطقه جنوب هستند که هرساله خود میزبان این برنامهاند.
وی با اشاره به وقفه چندساله برگزاری این همایش به دلیل شیوع کرونا افزود: امسال شهرستان مهر بار دیگر به عنوان نماد وحدت میزبان جمعی از محبان اهل بیت(ع) شد و این سنت ارزشمند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
غلامپور همچنین از مشارکت گسترده مردمی در برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: یک بسیج عمومی و مردمی برای برگزاری باشکوه همایش شکل گرفت که خوشبختانه به نتیجه رسید.
فرماندار مهر در ادامه به آغاز به کار نمایشگاه حصیربافی با حضور هنرمندان شش استان همجوار اشاره کرد و آن را رویدادی میمون برای شهرستان دانست.
وی همچنین برگزاری جشنواره صنایع دستی را ابتکار مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری فارس عنوان کرد و از تلاشهای او به عنوان دبیر همایش ریحانهالنبی در سالهای اخیر قدردانی کرد.