به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی علیزاده در آیین گردهمایی یک‌روزه مدیران ستادی و مدیرکل بیمه سلامت استان فارس که به میزبانی لامرد برگزار شد، با قدردانی از همکاری اداره بیمه سلامت و منطقه ویژه اقتصادی لامرد در برگزاری این نشست، گفت: «شهرستان لامرد در جنوب غربی فارس واقع شده و با استان هرمزگان، شهرستان پارسیان و جنوب بوشهر هم‌مرز است و نزدیکی این منطقه به دریا، چه از نظر زمینی و چه هوایی، موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای را ایجاد کرده است.»

وی نقش تاریخی لامرد در تجارت جنوب کشور را پراهمیت دانست و افزود: «مشاغل مردم این منطقه از گذشته تا امروز بازرگانی و تجارت بوده و همواره ارتباط و اتکای اقتصادی به حوزه دریا داشته‌اند. قبل از استقرار صنایع بزرگ نیز اقتصاد منطقه بر پایه تجارت دریایی استوار بود. لامرد اکنون نیز جایگاه برجسته‌ای در تجارت استان فارس دارد.»

فرماندار لامرد با دعوت از مدیران شعب بیمه سلامت برای بازدید از ظرفیت‌های منطقه تصریح کرد: «آگاهی مدیران بیمه سلامت از توانمندی‌های لامرد می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه خدمات بیمه‌ای کمک کند.»

علیزاده اهمیت برگزاری این نشست در لامرد را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: «حوزه درمان که از اولویت‌های اصلی دولت است باید با حساسیت و دقت بیشتری رصد شود. انتظار می‌رود خروجی این گردهمایی به بهبود و تقویت خدمات بیمه سلامت برای مردم لامرد منجر شود.»

وی رفع دغدغه‌های درمانی و بیمه‌ای مردم را از مطالبات مهم دولت عنوان کرد و گفت: «موضوع سلامت در دستور کار ویژه رئیس‌جمهور قرار دارد. امید مردم به سازمان‌های بیمه‌گر است و این سازمان‌ها باید همچنان نقش مؤثر خود را در کاهش بخشی از هزینه‌های سبد خانوار ایفا کنند تا مشکلات بیمه‌ای مردم کاهش یابد.»

در ادامه این نشست، مصطفی زاهدی، مدیر سایت منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ضمن خوشامدگویی به مدیران بیمه سلامت، به معرفی ظرفیت‌های گسترده این منطقه پرداخت و گفت: «لامرد یکی از نقاط استراتژیک استان فارس است و با حمایت‌های ایمیدرو و پیگیری‌های مدیرعامل منطقه، زیرساخت‌های عظیمی ایجاد شده است. هم‌اکنون حدود چهار هزار نفر در این منطقه مشغول به کار هستند و خدمات سلامت یکی از نیازهای اساسی آنان و خانواده‌هایشان به شمار می‌رود. خوشبختانه اداره بیمه سلامت نقش مهمی در پوشش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان دارد.»

گفتنی است این گردهمایی صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با حضور دکتر ممتحن، مدیرکل بیمه سلامت فارس و جمعی از مدیران ستادی و رؤسای شعب در سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی لامرد آغاز شد.

انتهای پیام/