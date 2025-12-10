خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در آیین گردهمایی مدیران ستادی و روسای ادارات بیمه سلامت فارس در لامرد عنوان شد:

ارائه بیش از ١٠٠ میلیارد تومان خدمات درمانی بیمه سلامت در لامرد و مهر طی سال ١۴٠٣

ارائه بیش از ١٠٠ میلیارد تومان خدمات درمانی بیمه سلامت در لامرد و مهر طی سال ١۴٠٣
کد خبر : 1725539
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان لامرد از ارائه بیش از ١٠٠ میلیارد تومان خدمات درمانی، سرپایی و بستری به بیمه‌شدگان دو شهرستان لامرد و مهر در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، یونس ثقفی در آیین گردهمایی مدیرکل، مدیران ستادی و رؤسای بیمه سلامت استان فارس که به میزبانی لامرد و همکاری منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در جنوب فارس اظهار داشت: «لامرد در محل تلاقی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان قرار گرفته و با برخورداری از منابع طبیعی و زیرساخت‌های گسترده، به یکی از مراکز مهم توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است.»

وی با ارائه آماری از وضعیت جمعیتی و پوشش بیمه‌ای منطقه گفت: «جمعیت مجموع دو شهرستان لامرد و مهر حدود ۱۸۰ هزار نفر است که از این تعداد، ۱۰۳ هزار و ۲۵۹ نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند؛ به‌طوری‌که ۵۹ هزار و ۷۹۹ نفر مربوط به شهرستان لامرد و ۴۳ هزار و ۴۶۰ نفر مربوط به شهرستان مهر هستند.»

ثقفی در ادامه به وضعیت بیماران خاص و صعب العلاج نشان‌دار شده در سامانه الکترونیک بیمه سلامت اشاره کرد و توضیح داد: «تعداد بیماران خاص در شهرستان لامرد ۱۴۵ نفر و در شهرستان مهر ۷۲ نفر است. همچنین یک‌هزار و ۶۳۸ بیمار خاص و صعب‌العلاج در لامرد و ۹۱۹ نفر در مهر به عنوان بیماران نشان‌دار بیمه سلامت ثبت شده‌اند.»

رئیس اداره بیمه سلامت لامرد با تشریح عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ افزود: «هزینه درمان بیمه‌شدگان به همراه سرانه پزشک خانواده شهری در دو شهرستان، در سال گذشته به بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است. سرانه پزشک خانواده شهری در لامرد و مهر با فعالیت متوسط ۱۸ پزشک، بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان بوده است.»

ثقفی میزان خدمات ارائه‌شده در بخش‌های مختلف درمانی را نیز تشریح کرد و گفت: «در حوزه خدمات سرپایی، ۳۹۲ هزار و ۶۶۸ خدمت به بیمه‌شدگان ارائه شده که هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان داشته است. همچنین خدمات بستری و بستری موقت در دو شهرستان به ارزش ۴۹ میلیارد تومان برای ۱۱۰ هزار و ۲۹۳ مراجعه‌کننده ارائه شده است.»

وی تأکید کرد: «بیمه سلامت در تلاش است با تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی و توسعه زیرساخت‌های سلامت در جنوب فارس، رضایتمندی عمومی و کیفیت خدمات را بیش از گذشته ارتقا دهد.»

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری