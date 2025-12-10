در آیین گردهمایی مدیران ستادی و روسای ادارات بیمه سلامت فارس در لامرد عنوان شد:
ارائه بیش از ١٠٠ میلیارد تومان خدمات درمانی بیمه سلامت در لامرد و مهر طی سال ١۴٠٣
رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان لامرد از ارائه بیش از ١٠٠ میلیارد تومان خدمات درمانی، سرپایی و بستری به بیمهشدگان دو شهرستان لامرد و مهر در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، یونس ثقفی در آیین گردهمایی مدیرکل، مدیران ستادی و رؤسای بیمه سلامت استان فارس که به میزبانی لامرد و همکاری منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در جنوب فارس اظهار داشت: «لامرد در محل تلاقی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان قرار گرفته و با برخورداری از منابع طبیعی و زیرساختهای گسترده، به یکی از مراکز مهم توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است.»
وی با ارائه آماری از وضعیت جمعیتی و پوشش بیمهای منطقه گفت: «جمعیت مجموع دو شهرستان لامرد و مهر حدود ۱۸۰ هزار نفر است که از این تعداد، ۱۰۳ هزار و ۲۵۹ نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند؛ بهطوریکه ۵۹ هزار و ۷۹۹ نفر مربوط به شهرستان لامرد و ۴۳ هزار و ۴۶۰ نفر مربوط به شهرستان مهر هستند.»
ثقفی در ادامه به وضعیت بیماران خاص و صعب العلاج نشاندار شده در سامانه الکترونیک بیمه سلامت اشاره کرد و توضیح داد: «تعداد بیماران خاص در شهرستان لامرد ۱۴۵ نفر و در شهرستان مهر ۷۲ نفر است. همچنین یکهزار و ۶۳۸ بیمار خاص و صعبالعلاج در لامرد و ۹۱۹ نفر در مهر به عنوان بیماران نشاندار بیمه سلامت ثبت شدهاند.»
رئیس اداره بیمه سلامت لامرد با تشریح عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ افزود: «هزینه درمان بیمهشدگان به همراه سرانه پزشک خانواده شهری در دو شهرستان، در سال گذشته به بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان رسیده است. سرانه پزشک خانواده شهری در لامرد و مهر با فعالیت متوسط ۱۸ پزشک، بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان بوده است.»
ثقفی میزان خدمات ارائهشده در بخشهای مختلف درمانی را نیز تشریح کرد و گفت: «در حوزه خدمات سرپایی، ۳۹۲ هزار و ۶۶۸ خدمت به بیمهشدگان ارائه شده که هزینهای بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان داشته است. همچنین خدمات بستری و بستری موقت در دو شهرستان به ارزش ۴۹ میلیارد تومان برای ۱۱۰ هزار و ۲۹۳ مراجعهکننده ارائه شده است.»
وی تأکید کرد: «بیمه سلامت در تلاش است با تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی و توسعه زیرساختهای سلامت در جنوب فارس، رضایتمندی عمومی و کیفیت خدمات را بیش از گذشته ارتقا دهد.»