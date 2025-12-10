مدیرکل بیمه سلامت فارس:
۲.۶ میلیون نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند / ارائه خدمات ناباروری در ۱۶ مرکز؛ بیشترین تعداد در کشور
مدیرکل بیمه سلامت استان فارس اعلام کرد: هماکنون حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، معادل ۵۱ درصد جمعیت استان، تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و این سازمان با وجود محدودیتهای مالی و نیروی انسانی، خدمات گستردهای را در حوزههای مختلف درمانی ارائه میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، رضا ممتحن روز چهارشنبه (19 آذر 1404) در گردهمایی مسئولان ستادی و رؤسای ادارات بیمه سلامت فارس در سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: «هدف ما این است که بهصورت فصلی گرد هم آییم تا مسائل استان بهصورت دقیق بررسی و سیاستهای استانی با رویکردها و برنامههای ستاد ملی هماهنگ شود. دغدغه اصلی دولت و ریاست محترم جمهوری، کاستن از نگرانی مردم در حوزه درمان است و ما موظفیم این مسائل را بهصورت مستمر منعکس و پیگیری کنیم.»
وی با قدردانی از تلاش رؤسای ادارات شهرستانها از جمله ثقفی در لامرد که میزبانی این نشست را برعهده دارد، افزود: «بیمه سلامت به عنوان نماینده رسمی دولت، نقشی اساسی در خدمترسانی مستقیم به مردم دارد و در شرایط کنونی، پرداختیهای این سازمان نسبت به سایر بیمههای پایه در وضعیت مناسبتری قرار دارد.»
16 مرکز ناباروری؛ رتبه نخست کشور در استان فارس
مدیرکل بیمه سلامت فارس با اشاره به رشد چشمگیر خدمات ناباروری در استان گفت: «در فارس با ۱۶ مرکز ناباروری طرف قرارداد هستیم؛ در حالی که حتی تهران نیز تنها ۱۱ مرکز دارد. اکنون ۱۴۹ هزار زوج نابارور از پوشش بیمه سلامت در استان فارس بهرهمند شدهاند.»
ممتحن افزود: «بر اساس آمار، یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده ناباروری در استان تشکیل شده و تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶۹ میلیارد تومان برای درمان این بیماران هزینه شده است.»
۷ هزار و ۶۰۰ بیمار خاص و صعبالعلاج در فارس
وی ادامه داد: «در استان فارس حدود ۷۶۰۰ بیمار خاص و صعبالعلاج شناسایی شدهاند. هزینههای درمان این بیماران بسیار سنگین است و اگر حمایت دولت نباشد، بیش از ۷۰ درصد آنان امکان دریافت خدمات را نخواهند داشت. »
وی گفت: «سال گذشته ۱۴ میلیارد ریال برای تأمین هزینه درمان بیماران خاص و صعبالعلاج در استان پرداخت شد.»
پوشش بیمهای در چهار صندوق اصلی و یک صندوق جدید صعبالعلاج
مدیرکل بیمه سلامت فارس اظهار داشت: «در کشور، چهار صندوق بیمه سلامت شامل کارکنان دولت، سایر اقشار (شهدا، طلاب، روحانیون، دانشجویان)، روستاییان و عشایر، و بیمه همگانی فعال است. همچنین صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج نیز بهعنوان صندوق جدید به مجموعه اضافه شده است.»
۷.۷همت هزینه درمان در سال ۱۴۰۳
ممتحن با اشاره به عملکرد مالی این سازمان گفت:«در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ همت برای پرداخت هزینه موسسات درمانی دولتی، خصوصی و خیریه در استان هزینه شده است. نیمی از این پرداختها مربوط به خدمات بستری، حدود ۲۰ درصد به داروخانهها و مابقی به حوزههایی مانند شیمیدرمانی و تصویربرداری اختصاص دارد.»
وی افزود: «۴۱۳۱ مؤسسه درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در استان فارس فعالیت دارند و با وجود کوچکسازی دولت، تنها ۲۲۶ نفر نیروی ستادی و عملیاتی در مجموعه بیمه سلامت فارس مشغول خدمت هستند؛ در حالی که بهطور طبیعی برای هر مرکز درمانی دستکم یک کارشناس بیمه نیاز است.»
پرداخت بهموقع مطالبات پزشکان خانواده شهری
مدیرکل بیمه سلامت فارس از پرداخت بهموقع مطالبات پزشکان خانواده خبر داد و گفت: «هماکنون هیچگونه تأخیری در پرداخت مطالبات پزشک خانواده شهری نداریم و اسناد سهماهه دوم نیز به محض تأمین اعتبار پرداخت میشود. پزشکان باید اسناد خود را تا ۲۵ هر ماه به شبکه بهداشت تحویل دهند تا پرداختها در پایان همان ماه انجام شود.»
ممتحن در پایان تأکید کرد: «با وجود همه تنگناها و محدودیتها، دولت و بیمه سلامت تمام توان خود را برای کاهش هزینههای مردم در حوزه درمان بهکار گرفتهاند.»