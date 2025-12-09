با حضور مقامات کشوری و استانی؛
آغاز به کار بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور در شیراز/ ۵ نمایشگاه تخصصی گشایش یافت
بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور شامگاه امشب ١٨ آذر با گشایش ۵ نمایشگاه تخصصی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان فارس آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا، این رویداد که با حضور مقامات کشوری و هیاتهای تجاری از کشورهای ازبکستان، ارمنستان و عراق همراه است، تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن تقویت زنجیره تامین، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد بستری برای دیپلماسی اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در آیین آغاز به کار نمایشگاه پنجگانه صنعت در شیراز گفت: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیها، مقایسه با استانداردهای جهانی و شکلگیری همکاریهای بینالمللی است.
مسعود گودرزی افزود: هرچند استان فارس دیرتر از برخی استانهای کشور وارد چرخه توسعه شد، اما تلاش صنعتگران باعث شده این تاخیر جبران شده و امروز فارس در جایگاهی قابل توجه در نقشه صنعتی کشور قرار گیرد.
وی، ضمن با قدردانی از نقش فعالان رسانهای در پوشش و همراهی رویدادهای اقتصادی و صنعتی ادامه داد: این رویدادها، نتیجه تلاش افراد بسیاری است و اصحاب رسانه استان نیز همواره در عرصه های مختلف صادقانه و خستگی ناپذیر همراهی کردهاند که جای قدردانی دارد.
او اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی برای دیده شدن، گفتوگو، تعامل و ارزیابی داشتههای صنعتی استان است و در چنین فضایی میتوان مسیر بهبود را بهتر شناخت و قدر این فرصتها را دانست.
معاون استاندار فارس گفت: بدون ارزیابی و مقایسه با فعالان صنعتی دیگر کشورها، امکان تشخیص جایگاه واقعی وجود ندارد و ما مورد قضاوت و مقایسه قرار نگیریم، نمیتوانیم جایگاه خود را بشناسیم و به توانمندیهایی دست یابیم که شایسته مردم ایران و جهان است.
گودرزی افزود: امیدواریم که با تلاش جمعی، بخشی از نیازهای جهانی در حوزه صنعت توسط تولیدکنندگان ایرانی تامین شود.
وی ادامه داد: قطعا می توانیم در سطحی مطلوب به نیازهای کشور خود، کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان پاسخ دهیم.
معاون استاندار فارس با اشاره به حضور میهمانانی از کشورهای مختلف از جمله ازبکستان، ارمنستان و عراق در نمایشگاه پنجگانه صنعت شیراز افزود: این رفتوآمدها میتواند زمینه همکاریهای صنعتی و شناخت متقابل توانمندیها را فراهم کند و فرصت معرفی ظرفیتهای استان و کشور را گسترش دهد.
گودرزی افزود: همکاریهای حاصل از این تبادلات، چه در صدور توانمندیها و چه در تامین نیازها، میتواند مجموعه صنعتگران را به مرز بهترینها نزدیکتر کند.
نمایشگاه صنعتی شیراز حلقه اتصال نوآوری، سرمایهگذاری و زنجیره ارزش
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز تاکید کرد: این نمایشگاه حلقه اتصال سه عنصر کلیدی توسعه صنعتی یعنی نوآوری، سرمایهگذاری و زنجیره ارزش است.
کریم مجرب اظهار کرد: این رویداد بهانهای است تا در فضایی به وسعت ۱۴ هزار مترمربع، غرفهداران بتوانند توانمندیها و پتانسیلهای صنعتی خود را بهصورت شفاف نمایش دهند.
وی افزود: در این نمایشگاه، شرکتهای بزرگ و پیشرو در کنار شرکتهای دانشبنیان حضور دارند؛ همچنین سرمایهگذاران داخلی و خارجی و مدیران ملی در طول دوره برگزاری به جمع شرکتکنندگان اضافه میشوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح کرد: فضاهای گفتوگو، مذاکرات تجاری (B2B) و میزهای خدمت برای تعامل، همکاری و رفع موانع در طول نمایشگاه فعال خواهند بود.
مجرب با اشاره به حضور هیاتهای خارجی گفت: این هیاتها به عنوان اولین حلقه از زنجیره توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقهای در استان فارس محسوب میشوند؛ برنامهریزی مدونی برای تعامل با آنها انجام شده که امیدواریم نتایج مطلوبی برای توسعه استان داشته باشد.
وی تاکید کرد: توسعه صنعتی در استان فارس بر سه پایه «نوآوری و بهرهوری»، «جذب سرمایهگذاری خارجی» و «تکمیل زنجیره ارزش» استوار است و این نمایشگاه تجلیبخش هر سه محور است.
مجرب از محور و رهبر تیم اقتصادی استان فارس، معاون هماهنگی هماهنگی امور اقتصادی استاندار و همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان و همکارانش بهپاس حمایتها، برنامهریزیها و همکاریهای اثرگذار در پیشبرد برنامههای اقتصادی استان قدردانی کرد.
فرصت استراتژیک برای رفع کمرنگی نقش صنایع بومی در تجارت جهانی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس نیز اولویت اصلی بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور را، ایجاد پل ارتباطی موثر بین توانمندیهای صنعتی منطقه و بازارهای بینالمللی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی استراتژیک برای رفع کمرنگی نقش صنایع بومی در تجارت جهانی است.
محسن نهاوندی با تقدیر از همکاری استانداری فارس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر امور خارجه، اظهارکرد: این همراهی بینظیر، همانند رویداد اکسپو، افتخاری برای شیراز بود و امیدواریم شاهد اتفاقاتی خوب در این دوره نیز باشیم.
وی با اشاره به بومیسازی مدیریت رویداد،خاطرنشان کرد: برخلاف سالهای گذشته که مجری نمایشگاه صنعت از خارج استان بود، امسال با همکاری چشمگیر دستگاههای اجرایی، بهویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری فارس، این رویداد با مدیریتی بومی و همراهی لحظهبهلحظه آنان برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس با بیان این که این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر ۱۴ هزار متر مربع برپا شده،تصریح کرد: پنج رشته صنعتی اصلی در این رویداد حضور دارند و برگزاری آن بدون مشارکت دستگاههای تخصصی ممکن نبود.
نهاوندی از حضور فعال استانهای مختلف کشور و دعوت از بازدیدکنندگان تخصصی سراسری خبر داد و افزود:در راستای بینالمللیسازی رویداد، میهمانانی از سه کشور خارجی نیز در این نمایشگاه حضور یافتهاند.
وی با تاکید بر قابلیتهای بینظیر صنعتی استان فارس و جنوب کشور،اظهارکرد: متاسفانه این توانمندیها در بازارهای جهانی آنطور که باید دیده نشدهاند؛ یکی از دغدغههای محوری ما در طراحی این نمایشگاه، پر کردن همین شکاف و معرفی شایسته این ظرفیتها به دنیا بوده است.
نهاوندی به بازار پرپتانسیل کشور عراق بهویژه در حوزه برق اشاره و تصریح کرد:با وجود حضور شرکتهای قوی استان، سهم مناسبی از این بازار کسب نشده است؛ نمایشگاههای تخصصی میتوانند سکوی پرتابی برای توسعه صادرات و تصاحب سهم بازار باشند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس از برنامههای مشترک با کشورهای هدف مانند ازبکستان خبر داد و گفت:با انجام بازدیدهای متقابل و برگزاری نشستهای تخصصی، برنامههای عملیاتی خوبی طراحی شده تا طرفین از ظرفیتهای یکدیگر بهره ببرند و ارتباطات تجاری گسترش یابد.
نهاوندی از برنامهریزی برای ارزیابی و معرفی هدفمند پتانسیلهای استان در حاشیه نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: نشستهای تخصصی پیرامون حوزههای کلیدی مانند قالبسازی و متالورژی برگزار میشود؛ استان فارس بهحق میتواند مهد قالبسازی ایران باشد.
وی اضافه کرد: با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و استانداری، میزهای خدمت و نشستهای هم اندیشی برگزار میشود تا دغدغههای فعالان صنعت شناسایی، ارزیابی و برای آیندهپژوهی و جهتدهی به بخشهایی مانند قالبسازی استفاده شود.
نهاوندی با قدردانی از همه دستاندرکاران،ابراز امیدواری کرد پس از پایان نمایشگاه شاهد رضایت غرفهداران و دستیابی به اهدافی مانند توسعه بازارهای جدید، افزایش دانش تخصصی و عمومی و در نهایت ایفای نقش واقعی این رویداد در زنجیره ارزش اقتصادی منطقه باشیم.
این نمایشگاه تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شیراز واقع در شهرک گلستان دایر خواهد بود.