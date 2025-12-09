قدردانی اعضای تعاونی «اتحاد سازه فارس» از فرماندار شیراز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، این قدردانی پس از آن انجام شد که مشکلات ۱۷ ساله پروژه آسمان (شامل ۶۵۰ واحد مسکونی) با پیگیری‌ها و ورود فرماندار شیراز در مسیر حل و فصل قرار گرفت.

فرماندار شیراز که در جمع تعدادی از اعضای این پروژه سخن می‌گفت، با اشاره به رسالت و مسئولیت‌های فرمانداری اظهار داشت: شاکر خداوند متعال هستم که توفیق برداشتن گامی مؤثر در جهت ارتقای رضایتمندی مردم شریف شیراز نصیب این‌جانب شده است. ایجاد رضایت در میان شهروندان از نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه با همراهی اعضای شورای تأمین، توفیقی ارزشمند است که باید نسبت به آن شکرگزار بود.

سید علاءالدین کراماتی با بیان اینکه در دوران‌ مدیریتی خود یکی از بهترین لحظات عمرش را تجربه کرده است، تصریح کرد: حل مشکلات ۶۵۰ خانوار دستاوردی مهم و مایه خرسندی است و اینکه گروهی از مردم خدمات دولت را با نگاه قدردانانه ارزیابی می‌کنند، اهمیت این اقدام را دوچندان می‌سازد.

کراماتی با تأکید بر شأن و جایگاه مردم ایران افزود: ای کاش برخی مسئولان حضور داشتند و مشاهده می‌کردند که چگونه یک اقدام کوچک در مسیر رفع مشکلات هم‌وطنان، با محبت و همراهی مردم پاسخ داده می‌شود.

وی یادآور شد که آنچه انجام شده، صرفاً انجام وظیفه اداری بوده و از خداوند متعال برای اعطای این توفیق به مجموعه شورای تأمین شهرستان سپاسگزار است.

فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همراهی همه اعضای شورای تأمین اظهار کرد: قوه قضائیه در این پرونده استقلال، دقت و حساسیت خود نسبت به احقاق حق را به‌روشنی نشان داد و اجازه نداد حقی از هیچ فردی تضییع شود.

کراماتی با تأکید بر ضرورت قدردانی از این رویکرد، احقاق حق را از ارزشمندترین دستاوردهای مدیریتی و قضایی دانست.

وی خاطرنشان کرد: هرگز رضایت نداشته اعضای تعاونی دچار زحمت و دشواری شوند و آنچه صورت گرفته، در چارچوب وظایف قانونی بوده است.

فرماندار شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم عزیز ایران تجربه کنند حقوق خود را از سفره عدالت‌گستر نظام مقدس جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند و این روند با تکیه بر مبانی حکومت عدل علوی ادامه خواهد داشت.

