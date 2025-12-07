به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس به دلیل پایبندی به تحقق برنامه‌های دولت و همراهی با استاندار در معرض فشارهای سیاسی غیرمتعارف و مغایر با رویه‌های قانونی قرار گرفته است و جبهه اصلاحات استان فارس، نگرانی عمیق خود را نسبت به این موضوع به رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

در ادامه این نامه عنوان شده است؛ ورود نمایندگان مجلس به عرصه انتصابات اجرایی فاقد مبنای قانونی بوده و مداخله در عزل و نصب مدیران، ضمن تضعیف اختیارات دولت، موجب بی‌ثباتی مدیریتی و خدشه به کارآمدی نظام اداری می‌شود. این مداخلات نقض آشکار اصل تفکیک قوا و تضعیف استقلال قوه مجریه تلقی می‌شود.

جبهه اصلاحات فارس با اشاره به ضرورت توسعه پایدار و ثبات مدیریتی، تأکید کرده است تغییرات شتاب‌زده مدیران را به تصمیمات کوتاه‌مدت و مغایر با مصالح عمومی سوق می‌دهد و حضور مدیران توانمند و همسو با دولت شرط اساسی صیانت از سرمایه اجتماعی و جلوگیری از یأس عمومی است.

در ادامه نامه آمده است: تضعیف بدنه مدیریتی استان، به ویژه در سطح معاونت سیاسی و امنیتی استانداری که نقش مستقیم در روابط دولت و ملت، حقوق شهروندی، فضای سیاسی و امنیت استان دارد، پیام نگران‌کننده‌ای از اولویت دادن فشارهای بیرونی بر منافع مردم مخابره می‌کند.

جبهه اصلاحات فارس در پایان از رئیس‌جمهور خواست با قاطعیت از استقلال قوه مجریه در برابر فشارهای غیرقانونی صیانت کرده و پیام روشنی از پایداری و ثبات دولت به افکار عمومی مخابره کند.

