خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبهه اصلاحات فارس واکنش نشان داد؛

نامه به رئیس‌جمهور درباره فشار نمایندگان بر معاون سیاسی استاندار فارس/ از استقلال دولت در برابر فشارهای غیرقانونی محافظت شود

نامه به رئیس‌جمهور درباره فشار نمایندگان بر معاون سیاسی استاندار فارس/ از استقلال دولت در برابر فشارهای غیرقانونی محافظت شود
کد خبر : 1724102
لینک کوتاه کپی شد.

جبهه اصلاحات استان فارس در نامه‌ای به دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشور، نسبت به تلاش برخی نمایندگان مجلس برای فشار بر دولت جهت برکناری معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس هشدار داد و این اقدام را نقض اصل تفکیک قوا و تضعیف اختیارات دولت دانست.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس به دلیل پایبندی به تحقق برنامه‌های دولت و همراهی با استاندار در معرض فشارهای سیاسی غیرمتعارف و مغایر با رویه‌های قانونی قرار گرفته است و جبهه اصلاحات استان فارس، نگرانی عمیق خود را نسبت به این موضوع به رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

در ادامه این نامه عنوان شده است؛ ورود نمایندگان مجلس به عرصه انتصابات اجرایی فاقد مبنای قانونی بوده و مداخله در عزل و نصب مدیران، ضمن تضعیف اختیارات دولت، موجب بی‌ثباتی مدیریتی و خدشه به کارآمدی نظام اداری می‌شود. این مداخلات نقض آشکار اصل تفکیک قوا و تضعیف استقلال قوه مجریه تلقی می‌شود.

جبهه اصلاحات فارس با اشاره به ضرورت توسعه پایدار و ثبات مدیریتی، تأکید کرده است تغییرات شتاب‌زده مدیران را به تصمیمات کوتاه‌مدت و مغایر با مصالح عمومی سوق می‌دهد و حضور مدیران توانمند و همسو با دولت شرط اساسی صیانت از سرمایه اجتماعی و جلوگیری از یأس عمومی است.

در ادامه نامه آمده است: تضعیف بدنه مدیریتی استان، به ویژه در سطح معاونت سیاسی و امنیتی استانداری که نقش مستقیم در روابط دولت و ملت، حقوق شهروندی، فضای سیاسی و امنیت استان دارد، پیام نگران‌کننده‌ای از اولویت دادن فشارهای بیرونی بر منافع مردم مخابره می‌کند.

جبهه اصلاحات فارس در پایان از رئیس‌جمهور خواست با قاطعیت از استقلال قوه مجریه در برابر فشارهای غیرقانونی صیانت کرده و پیام روشنی از پایداری و ثبات دولت به افکار عمومی مخابره کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا