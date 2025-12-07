به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در نشست مشترک با محمدمهدی فروردین، نماینده مردم شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس، افزود: در حال حاضر پروژه‌های روسازی و آسفالت شهرک صنعتی میمند فیروزآباد، اجرای بخشی از شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی روزبدان فیروزآباد، تکمیل شبکه روشنایی، جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی قیروکارزین و نیز تکمیل شبکه داخلی برق این شهرک با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان در دست اجرا است.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، پروژه خط انتقال برق شهرک صنعتی فراشبند به طول ۱۰ کیلومتر با هدف تأمین برق پایدار و ظرفیت ۶ مگاوات نیز با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان پس از چند سال اخیراً به اتمام رسیده است.

وی در ادامه به آمار شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت:در شهرستان فیروزآباد مجموعاً ۵ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر است، شهرک صنعتی روزبدان با مساحت ۵۵ هکتار دارای ۱۴۶ قرارداد سرمایه‌گذاری است که از این تعداد ۴۱ واحد تولیدی با اشتغال حدود ۵۰۰ نفر به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.شهرک صنعتی میمند نیز با مساحت ۷۶ هکتار دارای ۳۸ قرارداد سرمایه‌گذاری بوده که ۹ واحد آن با اشتغال ۸۰ نفر در حال بهره‌برداری است.ناحیه صنعتی جایدشت فیروزآباد هم با مساحت ۱۸ هکتار فعال است.

وی ادامه داد:در شهرستان قیروکارزین، شهرک صنعتی با مساحت ۷۶ هکتار دارای ۵۹ قرارداد سرمایه‌گذاری بوده که از این تعداد ۱۴ واحد با اشتغال ۱۰۶ نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند.در شهرک صنعتی فراشبند با مساحت ۹۸ هکتار نیز ۲۲ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده که ۳ واحد تولیدی با اشتغال ۴۰ نفر در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

در ادامه این نشست، موضوع امکان‌سنجی ایجاد نواحی صنعتی جدید در شهرستان‌های قیروکارزین و فراشبند مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توسعه فضاهای صنعتی متناسب با ظرفیت‌های منطقه تأکید شد.

همچنین محمدمهدی فروردین با برقراری تماس تلفنی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، پیگیر تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه خط انتقال برق شهرک‌های صنعتی میمند و روزبدان فیروزآباد شد که در این تماس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قول مساعد جهت تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این پروژه داد.

در پایان نیز نماینده شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از صنعتگران منطقه، وعده داد موضوع حق ترانزیت برق واحدهای صنعتی را از طریق مراجع ملی پیگیری کرده و مطالبات فعالان این حوزه را در سطح کشور دنبال کند.

