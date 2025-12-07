خبرگزاری کار ایران
رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور:

ارزیابی عملکرد دستگاه ها در جشنواره شفافیت و تعارض منافع آغاز شد

رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای تحقق حکمرانی صالح و با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب بر ضرورت شفافیت، سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز براساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه، نخستین جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع با ابتکار ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، کاظم اکرمی با بیان اینکه افتتاحیه این رویداد ملی در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور انجام شده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، دستگاه ها در آبان ماه ۱۴۰۴ مستندات مربوط به عملکرد خود را برای شرکت در جشنواره ارسال کرده اند. 

بازرس کل استان فارس خاطرنشان کرد: ارزیابی مستندات ارسالی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ انجام شده و پس از آن کمیته راهبری جشنواره که مسئولیت بررسی نهایی و رتبه بندی دستگاه ها را بر عهده دارد، نتایج را مشخص کرده و دستگاه های برتر نیز تعیین شده اند.

وی افزود: مراسم تقدیر از دستگاه های برتر در تاریخ ۱۸ آذر ماه، هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد و با حضور مسئولان عالی کشور برگزار می شودهمچنین گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی برتر به روسای قوای سه گانه تقدیم خواهد شد.

خرید طلا