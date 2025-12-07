ارزیابی عملکرد دستگاه ها در جشنواره شفافیت و تعارض منافع آغاز شد

به گزارش ایلنا، کاظم اکرمی با بیان اینکه افتتاحیه این رویداد ملی در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور انجام شده است، افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، دستگاه ها در آبان ماه ۱۴۰۴ مستندات مربوط به عملکرد خود را برای شرکت در جشنواره ارسال کرده اند.

بازرس کل استان فارس خاطرنشان کرد: ارزیابی مستندات ارسالی تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ انجام شده و پس از آن کمیته راهبری جشنواره که مسئولیت بررسی نهایی و رتبه بندی دستگاه ها را بر عهده دارد، نتایج را مشخص کرده و دستگاه های برتر نیز تعیین شده اند.

وی افزود: مراسم تقدیر از دستگاه های برتر در تاریخ ۱۸ آذر ماه، هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد و با حضور مسئولان عالی کشور برگزار می شودهمچنین گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی برتر به روسای قوای سه گانه تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام/