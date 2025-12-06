خبرگزاری کار ایران
قائم مقام مدیرکل صمت فارس خبرداد؛

نمایشگاه پنج‌جانبه فرصتی برای تقویت پیوند صنعت و دانشگاه است

نمایشگاه پنج‌جانبه فرصتی برای تقویت پیوند صنعت و دانشگاه است
کد خبر : 1723620
لینک کوتاه کپی شد.

سومین نشست «اتاق فکر ارتباط صنعت و دانشگاه» با محوریت برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بزرگ پنج‌حوزه‌ای در بخش‌های صنعت، متالورژی، چوب، ابزارآلات و صنعت برق، روز ۱۵ آذر در محل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت فارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا، قائم مقام مدیرکل صمت فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه گفت:برگزاری نمایشگاه پنج‌جانبه فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های فنی و فناورانه استان و بسترساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان بخش‌های علمی و صنعتی است.

روح‌الله ملک‌پور با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در ارائه راه‌حل‌های علمی برای نیازهای صنعت افزود: دانشگاه‌ها باید با حضور فعال، پشتوانه پژوهشی و نوآورانه صنعت باشند و در مقابل، بخش صنعتی نیز باید از ظرفیت‌های تحقیقاتی و فناوری مراکز علمی بهره‌مند شود.

ملک‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات گسترده و جریان‌ساز استان در دوره مدیریت  استاندار فارس، اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از رویکرد توسعه‌محور استان دانست. 

وی برگزاری اولین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در شیراز با حضور وزیر امور خارجه ،برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شیراز، نمایشگاه اکسپو شیراز، اعزام هیأت اقتصادی به ریاست استاندار فارس به ازبکستان با اهداف توسعه مذاکرات تجاری و صادراتی، حضور هیأت ۱۵ نفره ازبکستان برای مشارکت در نمایشگاه پنج‌جانبه شیراز در روزهای ۱۸ تا ۲۱ آذرماه، برگزاری جشنواره ملی فیلم فجر و سایر فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بخشی از این کارنامه عنوان کرد.

رؤسا و نمایندگان دانشگاه‌های استان نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد بسترهای مشترک برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و صنعتی تأکید کرده و خواستار حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور شدند.

همچنین نمایندگان شرکت‌های فنی‌مهندسی و فناور، ضمن ارائه دستاوردهای خود، آمادگی کامل برای حضور در نمایشگاه و همکاری با صنایع مختلف را اعلام کردند.

«اتاق فکر ارتباط صنعت و دانشگاه» با هدف هم‌افزایی میان بخش‌های علمی و صنعتی، بررسی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملیاتی و تعریف سازوکار همکاری‌های پایدار تشکیل شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است خروجی‌های این نشست‌ها در نمایشگاه پیشِ‌رو به‌صورت عینی و کاربردی عرضه شود.

