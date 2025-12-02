دو مؤلف و مدرّس برجسته فلسفه، در شیراز از «امید» و «معنای زندگی» میگویند
مجمع فلاسفه ایران شعبه فارس با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و همچنین سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس از دو تن از مؤلفان و مدرسان برجسته فلسفه دعوت کرده تا در نشستی که روز چهارشنبه، دوازدهم آذرماه در سالن سرای سخن واقع در ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس برگزار میشود، محصول سالها مطالعه، تدریس و تفکر خود را درباره «امید» و «معنای زندگی» با علاقهمندان در میان بگذارند.
به گزارش ایلنا، سوال درباره «چگونه زیستن»، «امید» و «معنای زندگی» از بنیادینترین پرسشهایی هستند که با حیات و تجربهٔ انسانی پیوندی ناگسستنی دارند؛ چرا که هر انسانی دستکم یکبار خود را در مواجه با این پرسش دیده که: «معنای زیستن من چیست؟» و «چرا باید به ادامهدادن زندگی امیدوار بود؟»
معنای زندگی، موضوعی است که ذهن متفکران بزرگی چون تولستوی، هایدگر، کامو، ویکتور فرانکل و بسیاری دیگر را به خود مشغول کرد و سبب خلق آثار ماندگار و ارزشمندی از آنان در همین حوزه شد. در روزگار ما نیز که بحران معنا و احساس ناامیدی شدت گرفته، نیاز به تأمل جدیتر درباره معنای زندگی و یافتن دلایلی موجّه برای امید به ادامه زندگی، بیش از همیشه احساس میشود.
دکتر امیرعباس علیزمانی، یکی از سخنرانان این نشست، دانشیار گروه فلسفه دین دانشگاه تهران است. از او تا امروز بیش از ۱۰۰ مقاله علمی - پژوهشی منتشر شده است. علیزمانی از برگزیدگان جشنواره فارابی و کتاب فصل بوده و به عنوان پژوهشگر پراستناد سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ نیز معرفی شده است.
علیزمانی مدیریت گروه فلسفه دین دانشگاه تهران به مدت ده سال و سردبیری نشریه علمی - پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران را نیز در کارنامه دارد. پژوهش دربار نسبت فلسفه و زندگی (معنای زندگی) از علاقمندیهای این استاد فلسفه است.
دکتر رسول رسولیپور، سخنران دیگر این نشست، از سال ۱۳۶۹ بهعنوان عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه در دانشگاه خوارزمی مشغول به تدریس شده است.
رسولیپور دوره دکترای خود را در رشته فلسفه دین، در دانشگاه پونای هندوستان به پایان رسانده و چند سال پس از پایان دوره دکترا، دوره پسادکترا را در مرکز فلسفه دین دانشگاه نوتردام ایندیانای آمریکا گذرانده و برای ۳ سال در همان دانشگاه مشغول به تدریس بوده است. او یکی از قاریان بینالمللی قرآن کریم است و به دو زبان انگلیسی و عربی تسلط دارد.
رسولیپور از سالها قبل، در گفتوگوهای بین ادیانی داخلی و خارجی در کشورهای مختلف مشغول به فعالیت میباشد و از سال ۱۳۸۵ عضو جامعه بریتانیایی فلسفه دین و از سال ۱۳۹۱ عضو شورای ادیان و معنویات جهان در موسسه کاتولیک فتزر آمریکا میباشد.