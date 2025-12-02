معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور:
ضرورت گسترش فرهنگ بیمه در میان روستاییان و عشایر/تحقق سهمیههای بیمهای در جنوب فارس با همکاری همهجانبه امکانپذیر است
معاون هماهنگی امور استانهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با تأکید بر اهمیت نقش کارگزاران در پیشبرد اهداف صندوق ، گفت: کارگزاران بازوی اجرایی ما در سطح شهرستانها هستند و تحقق سهمیهها بدون تلاش و همراهی آنان امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، مهرزاد اکبرپور با سفر به شهرستان لامرد در نشستی با حضور نماینده شهرستان های مهر و لامرد در مجلس ، فرماندار لامرد و جمعی از کارگزاران شهرستانهای جنوبی استان فارس، به بررسی راهکارهای تحقق سهمیه تخصیصی بیمهشدگان جدید و ترویج خدمات بیمه اجتماعی پرداخت و افزود: تحقق سهمیههای تعیینشده تنها با همکاری همهجانبه و حمایت مسئولان محلی امکانپذیر است.
وی در این نشست موضوع تحقق سهمیه تخصیصی بیمهشدگان جدید و همچنین ترویج و توسعه خدمات بیمه اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری را مورد بررسی قرار داد.
اکبرپور با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ بیمه در میان روستاییان و عشایر، بر لزوم اطلاعرسانی گسترده و آموزشهای میدانی تأکید کرد و افزود: هدف اصلی صندوق، ایجاد امنیت خاطر برای خانوادههای روستایی و عشایری است و این مهم تنها با همکاری همهجانبه محقق میشود.
معاون بیمهای ضمن تقدیر از حضور و حمایت نماینده مجلس و فرماندار، بر استمرار ارتباط نزدیک با کارگزاران و پیگیری مشکلات موجود تأکید کرد: این نشست گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در جنوب استان فارس است.
در ادامه، سد موسی موسوی نماینده شهرستانهای لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت بیمه اجتماعی در ایجاد امنیت خاطر برای روستاییان و عشایر، حمایت خود را از برنامههای صندوق اعلام کرد و خواستار گسترش اطلاعرسانی و فرهنگسازی در سطح روستاها و مناطق عشایری شد.
سپس فرماندار شهرستان لامرد با بیان اینکه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از نیازهای اساسی جامعه روستایی است، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی شهرستان برای همکاری در این زمینه تأکید کرد.
گفتنی است در حاشیه این سفر، معاون هماهنگی امور استانهای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشوراز دفتر کارگزاریهای شهرستان لامرد، مجتمع آلومینیومسازی شهرستان لامرد و پالایشگاه پارسیان شهرستان مهر دیدن کرد.