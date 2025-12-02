خبرگزاری کار ایران
فرماندار شیراز تاکید کرد؛

املاک آموزشی شیراز در مسیر واگذاری به افراد واجد صلاحیت/ به ظاهر و باطن شهر به یک اندازه توجه شود
فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت علم در حکمرانی گفت: ایران همواره کشوری غنی بوده و هست، اما اگر آموزش و پرورش قادر به تأمین منابع مالی خود نیست، این به دلیل ایرادات مدیریتی است.

به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز بر تعیین تکلیف املاک واگذار شده با کاربری آموزشی و اهمیت توجه به باطن شهر هم‌زمان با ظاهر آن تأکید کرد.

وی همچنین با تبریک هفته پژوهش بر ضرورت بازگشت توجه به علم و پژوهش در کشور تأکید کرد و افزود: پژوهش امروز و گذشته قابل قیاس نیست و باید تلاش کرد تا علم جایگاه خود را در ایران و حکمرانی دوباره بیابد.

فرماندار شیراز بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در حاکمیت تأکید کرد و یادآور شد: املاک واگذار شده با کاربری آموزشی که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و تاکنون اقدامی در آنها انجام نشده، باید تعیین تکلیف شود و به افراد دارای صلاحیت واگذار شود.

وی با اشاره به نقش شهرداری در اداره شهر افزود: انتظار می‌رود همانگونه که به ظاهر شهر توجه می‌شود، به باطن شهر نیز اهمیت داده شود.

کراماتی گفت: ارزش شهر در توجه به شهروندان آن است و شایسته است که به نیازها و رفاه آنان بیش از پیش پرداخته شود، بدون اینکه اصل و هویت شهر کنار گذاشته شود. فرماندار شیراز تأکید کرد: معرفت و کمال، شاخصه شیراز و شهروندان آن است.

